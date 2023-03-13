Понад 50 українських військових пройшли навчання на танках Leopard 2 в Іспанії

Перші українські екіпажі пройшли навчання на танках Leopard 2 в Іспанії

Сьогодні, 13 березня, в Іспанії завершилося чотиритижневе навчання десятків українських солдатів на танках Leopard 2A4. Навчання були організовані на військовій базі у Сарагосі.

З відповідною заявою виступили Збройні сили Іспанії, повідомляє Reuters.

Що відомо

Підготовку пройшли загалом 55 українських військовослужбовців – як професійних військових, так і резервістів, віком від 21 до 60 років. Кожен екіпаж танка складається з командира, водія, заряджаючого та стрільця; додатково підготували 15 техніків, п'ять з яких є фахівцями з механіки, п'ять – з електроніки і ще п'ять – зі зброї.

Особовий склад, який проходив підготовку, мав попередній досвід використання бойових танків, тому під час навчання основна увага приділялася технічним особливостям cаме Leopard 2, а також із урахуванням створення оперативних і злагоджених екіпажів.

У навчанні, яке тривало по 12 годин на добу всі дні, окрім суботи, українських військових брали участь тридцять військовослужбовців механізованого кавалерійського полку "Алькантара 10" з Мелільї, які провели теоретичні заняття, тренування на тренажерах і вправи на маневровому полі.

Навчання на Leopard 2 були організовані на військовій базі у Сарагосі.

Іспанський інструктор Контрерас у коментарі журналістам розповів, що тренування були дуже інтенсивними. За його словами, українці повернуться додому "з дуже прийнятними знаннями" про Leopard 2.

"Хоч танки відрізнялися, багато систем збігаються, і це значно полегшило роботу. Завдяки цьому, а також мотивації, яку виявив особовий склад, та його бажанню вчитися, ми бачимо, що вони дуже добре підготовлені до відновлення бойових дій", — сказав він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що бойові танки Leopard від Німеччини та Португалії будуть доставлені в Україну вже до кінця березня. Вони прибудуть в країну з підготовленими екіпажами та зможуть відправитися на фронт.

Фото: JUAN MEDINA/Reuters