Армия Испании обновит гаубицы калибра 155 мм: что известно

Испания на фоне войны в Украине решила обновить свою артиллерию
Армия Испании обновит навесные гаубицы калибра 155 мм, которые находятся на вооружении артиллерийских частей и береговой обороны. Такое решение было принято с учетом войны в Украине.
Об этом сообщает испанское издание Infodefensa.
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Контракт на обновление гаубиц
Российское полномасштабное вторжение показало, что ствольная артиллерия продолжает являться одним из важнейших видов оружия на поле боя и именно от нее часто зависит ход вооруженных конфликтов.
Поэтому армия Испании заключила контракт с компанией Santa Barbara Sistemas. Согласно соглашению, в течение следующих четырех лет компания будет работать над обновлением артиллерийских систем. Стоимость такого контракта – 36 миллионов евро.
Соглашение предусматривает техническое обслуживание и обновление прицепных гаубиц APU SBT SIAC, находящихся на вооружении полевой артиллерии, и гаубиц в варианте V07, вооруженном береговой артиллерией Испании.
Эти гаубицы имеют 155 калибр, разработаны компанией Santa Bárbara Sistemas, изготовлены на оружейном заводе Trubia и приобретены в первой половине 2000-х годов армией Испании для обновления и модернизации артиллерийских подразделений.
Гаубица оснащена вспомогательным дизельным двигателем, который позволяет автономному ходу со скоростью 18 км/ч. Она весит 13 тонн и имеет максимальную дальность выстрела – 40 км.
В настоящее время армия Испании имеет 82 гаубицы: 16 в варианте V07, находящихся на вооружении подразделений береговой артиллерии, и 66 в варианте SIAC, используемых в подразделениях полевой артиллерии.
Напомним, министерша обороны Испании Маргарита Роблес ранее заявила, что Мадрид готов предоставить Украине танки Leopard 2 немецкого производства. Техника будет передана после того, как Германия предоставит на это согласие.
Также Испания обещала предоставить Украине 20 бронетранспортеров M113.