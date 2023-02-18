Армия Испании обновит гаубицы калибра 155 мм: что известно

Гаубица APU SBT SIAC армии Испании

Армия Испании обновит навесные гаубицы калибра 155 мм, которые находятся на вооружении артиллерийских частей и береговой обороны. Такое решение было принято с учетом войны в Украине.

Об этом сообщает испанское издание Infodefensa.

Контракт на обновление гаубиц

Российское полномасштабное вторжение показало, что ствольная артиллерия продолжает являться одним из важнейших видов оружия на поле боя и именно от нее часто зависит ход вооруженных конфликтов.

Поэтому армия Испании заключила контракт с компанией Santa Barbara Sistemas. Согласно соглашению, в течение следующих четырех лет компания будет работать над обновлением артиллерийских систем. Стоимость такого контракта – 36 миллионов евро.

Соглашение предусматривает техническое обслуживание и обновление прицепных гаубиц APU SBT SIAC, находящихся на вооружении полевой артиллерии, и гаубиц в варианте V07, вооруженном береговой артиллерией Испании.

Эти гаубицы имеют 155 калибр, разработаны компанией Santa Bárbara Sistemas, изготовлены на оружейном заводе Trubia и приобретены в первой половине 2000-х годов армией Испании для обновления и модернизации артиллерийских подразделений.

Гаубица оснащена вспомогательным дизельным двигателем, который позволяет автономному ходу со скоростью 18 км/ч. Она весит 13 тонн и имеет максимальную дальность выстрела – 40 км.

В настоящее время армия Испании имеет 82 гаубицы: 16 в варианте V07, находящихся на вооружении подразделений береговой артиллерии, и 66 в варианте SIAC, используемых в подразделениях полевой артиллерии.

Напомним, министерша обороны Испании Маргарита Роблес ранее заявила, что Мадрид готов предоставить Украине танки Leopard 2 немецкого производства. Техника будет передана после того, как Германия предоставит на это согласие.

Также Испания обещала предоставить Украине 20 бронетранспортеров M113.