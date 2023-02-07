Військова допомога Іспанії: 20 бронетранспортерів уже готові до транспортування

Іспанія уже підготувала до відправки бронетранспортери для України: що відомо
В Іспанії розпочинають транспортування 20 бронетранспортерів M113 в Україну. Їх уже завантажили на судно.
Про це повідомляє Europa Press.
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Подробиці
За інформацією видання, завантаження техніки на судно Finneco 1, яке пришвартоване в Більбао, відбувалося сьогодні, 7 лютого, з 16:50 до 17:00 (17:50 до 18:00 за київським часом).
У Europa Press зазначають, що відправлення судна до місця призначення має розпочатися вже найближчим часом.
Бронетранспортер M113: що це за техніка
БТР M113 – це американський гусеничний бронетранспортер 1960-х. Він перебуває на озброєнні механізованих військ армії США та багатьох армій інших країн світу.
Самохідні міномети на базі стандартного армійського бронетранспортера M113 можуть надати артилеристам мобільність та захищеність.
Про можливість відправлення Іспанією БТР M113 було вперше було згадано влітку минулого року.
Нагадаємо, міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес раніше заявила, що Мадрид готовий надати Україні танки Leopard 2 німецького виробництва. Техніка буде передана після того, як Німеччина надасть на це згоду.