Армія Іспанії оновить гаубиці калібру 155 мм: що відомо

Гаубиця APU SBT SIAC армії Іспанії

Армія Іспанії оновить причіпні гаубиці калібру 155 мм, які перебувають на озброєнні артилерійських частин та берегової оборони. Таке рішення було ухвалене з огляду на війну в Україні.

Про це повідомляє іспанське видання Іnfodefensa.

Контракт на оновлення гаубиць

Російське повномасштабне вторгнення показало, що ствольна артилерія продовжує бути одним з найважливіших видів зброї на полі бою і саме від неї часто залежить перебіг збройних конфліктів.

Тому армія Іспанії уклала контракт з компанією Santa Bárbara Sistemas. Відповідно до угоди, протягом наступних чотирьох років компанія працюватиме над оновленням артилерійських систем. Вартість такого контракту – 36 мільйонів євро.

Угода передбачає технічне обслуговування та оновлення причіпних гаубиць APU SBT SIAC, які перебувають на озброєнні польової артилерії, та гаубиць у варіанті V07, якими озброєна берегова артилерія Іспанії.

Ці гаубиці мають 155 калібр, вони розроблені компанією Santa Bárbara Sistemas, виготовлені на збройовому заводі Trubia і придбані у першій половині 2000-х років армією Іспанії для оновлення та модернізації артилерійських підрозділів.

Гаубиця оснащена допоміжним дизельним двигуном, який дає можливість автономного ходу зі швидкістю 18 км/год. Вона важить 13 тонн і має максимальну дальність пострілу – 40 км.

Нині армія Іспанії має 82 такі гаубиці: 16 у варіанті V07, які перебувають на озброєнні підрозділів берегової артилерії, і 66 у варіанті SIAC, які використовуються в підрозділах польової артилерії.

Нагадаємо, міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес раніше заявила, що Мадрид готовий надати Україні танки Leopard 2 німецького виробництва. Техніка буде передана після того, як Німеччина надасть на це згоду.

Також Іспанія обіцяла надати Україні 20 бронетранспортерів M113.