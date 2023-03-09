Евроатом и 49 государств мира выступили с заявлением после обесточивания ЗАЭС из-за обстрела

Запорожская АЭС была оккупирована в первые дни российского вторжения

После сегодняшней ракетной атаки рф Запорожская атомная электростанция вновь была обесточена. В связи с рисками, которые несет для Украины и мира российская оккупация электростанции, 49 государств и Евроатом обратились в Совет руководителей МАГАТЭ с заявлением, что россия должна покинуть Запорожскую АЭС.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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"Риски на Запорожской АЭС будут оставаться высокими, пока на станции будут находиться российские военные и персонал "Росатома". Россия должна покинуть ЗАЭС. С таким заявлением в Совет руководителей МАГАТЭ сегодня вышли 49 государств и Евроатом. Ночные обстрелы россией энергетической инфраструктуры Украины, в результате чего за время полномасштабной войны была обесточена ЗАЭС, является очередным тому подтверждением", — написал Шмигаль.

По словам главы украинского правительства, в своем заявлении страны также призывают прекратить обстрел украинских энергетических объектов и отмечают важность возобновления контроля над всеми ядерными объектами в пределах международно признанных границ.

"Кроме того, международные делегации настаивают на привлечении россии к ответственности за неоднократное пренебрежение принципами ядерной безопасности. Благодарим наших партнеров за практические шаги и призываем к дальнейшим санкциям. Ядерный терроризм и шантаж россии должны быть прекращены", — подытожил он.

Напомним, ночной ракетный обстрел Украины снова поставил мир на грань ядерной катастрофы. Российские ракеты повредили последнюю линию электропередач, питавшую Запорожскую атомную электростанцию.

Как известно, сегодня, 9 марта, ночью враг нанес массированный ракетный удар по территории Украины.

Были зафиксированы "прилеты" в нескольких регионах, в том числе мощный взрыв был слышен и в столице.