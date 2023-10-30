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Ермак показал эффективную работу операторов БПЛА на фронте

30 октября 2023 12:12
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Ермак показал эффективную работу операторов БПЛА на фронте
Украинские военные уничтожают врага с помощью дронов. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Украинские защитники продолжают уничтожать врага на всех участках фронта. Видео эффективной работы операторов дронов опубликовал глава Офиса Президента Андрей Ермак.

Об этом говорится в Telegram-канале Ермака.

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"Эффективная работа наших операторов БПЛА на фронте обеспечивает уничтожение техники и живой силы россиян", — отметил глава Офиса Президента.

Напомним, что украинским бойцам удалось уничтожить российскую противотанковую установку вместе с боекомплектом. По вражеской технике воины ударили с помощью дрона.

Кроме того, в ночь на 29 октября дроны СБУ атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае в России. Это предприятие обеспечивало горючим русские войска.

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