Ермак показал эффективную работу операторов БПЛА на фронте
Украинские защитники продолжают уничтожать врага на всех участках фронта. Видео эффективной работы операторов дронов опубликовал глава Офиса Президента Андрей Ермак.
Об этом говорится в Telegram-канале Ермака.
Успехи операторов дронов на фронте
"Эффективная работа наших операторов БПЛА на фронте обеспечивает уничтожение техники и живой силы россиян", — отметил глава Офиса Президента.
Напомним, что украинским бойцам удалось уничтожить российскую противотанковую установку вместе с боекомплектом. По вражеской технике воины ударили с помощью дрона.
Кроме того, в ночь на 29 октября дроны СБУ атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае в России. Это предприятие обеспечивало горючим русские войска.
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