Українські бійці знищили техніку росіян за допомогою дрона
Українським захисникам вдалося знищити російську протитанкову установку разом з боєкомплектом. По ворожій техніці воїни вдарили за допомогою дрона.
Відео оприлюднив СтратКом ЗСУ.
Знищення ворожої техніки
На відео видно, як після скидання боєприпасу із дрона протитанкова установка починає палати, а згодом вона вибухає разом з боєкомплектом. Таким чином, завдяки роботі українських воїнів у ворога стало на одну одиницю техніки менше.
Нагадаємо, що командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський показав чергове відео роботи українських воїнів на фронті. Цього разу він відзначив бійців 14-ї ОМБр.
Крім того, голова Мінцифри Михайло Федоров заявив, що порівняно з минулим роком в Україні збільшили виробництво та кількість дронів більш ніж в 100 разів. Це дуже важливо для військових та ураження цілей ворога.
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