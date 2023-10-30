Українські бійці знищили техніку росіян за допомогою дрона

Українські військові знищили ПТКР з боєкомплектом. Фото: скриншот з відео

Українським захисникам вдалося знищити російську протитанкову установку разом з боєкомплектом. По ворожій техніці воїни вдарили за допомогою дрона.

Відео оприлюднив СтратКом ЗСУ.

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Знищення ворожої техніки

На відео видно, як після скидання боєприпасу із дрона протитанкова установка починає палати, а згодом вона вибухає разом з боєкомплектом. Таким чином, завдяки роботі українських воїнів у ворога стало на одну одиницю техніки менше.

Нагадаємо, що командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський показав чергове відео роботи українських воїнів на фронті. Цього разу він відзначив бійців 14-ї ОМБр.

Крім того, голова Мінцифри Михайло Федоров заявив, що порівняно з минулим роком в Україні збільшили виробництво та кількість дронів більш ніж в 100 разів. Це дуже важливо для військових та ураження цілей ворога.