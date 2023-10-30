Єрмак показав ефективну роботу операторів БПЛА на фронті
Українські захисники продовжують нищити ворога на всіх ділянках фронту. Відео ефективної роботи операторів дронів опублікував голова Офісу Президента Андрій Єрмак.
Про це йдеться у Telegram-каналі Єрмака.
Успіхи операторів дронів на фронті
"Ефективна робота наших операторів БПЛА на фронті забезпечує знищення техніки та живої сили росіян", — зазначив голова Офісу Президента.
Нагадаємо, що українським бійцям вдалося знищити російську протитанкову установку разом з боєкомплектом. По ворожій техніці воїни вдарили за допомогою дрона.
Крім того, у ніч проти 29 жовтня дрони СБУ атакували Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї, що в Росії. Це підприємство забезпечувало пальним російські війська.
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