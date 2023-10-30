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Єрмак показав ефективну роботу операторів БПЛА на фронті

30 жовтня 2023 12:12
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Єрмак показав ефективну роботу операторів БПЛА на фронті
Українські військові нищать ворога за допомогою дронів. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Українські захисники продовжують нищити ворога на всіх ділянках фронту. Відео ефективної роботи операторів дронів опублікував голова Офісу Президента Андрій Єрмак.

Про це йдеться у Telegram-каналі Єрмака.

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"Ефективна робота наших операторів БПЛА на фронті забезпечує знищення техніки та живої сили росіян", — зазначив голова Офісу Президента.

Нагадаємо, що українським бійцям вдалося знищити російську протитанкову установку разом з боєкомплектом. По ворожій техніці воїни вдарили за допомогою дрона.

Крім того, у ніч проти 29 жовтня дрони СБУ атакували Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї, що в Росії. Це підприємство забезпечувало пальним російські війська.

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