Каким будет выброс радиации в случае аварии на ЗАЭС: прогноз американских ядерщиков

Запорожская атомная электростанция. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

При бомбардировке или прямом теракте на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции значительного радиационного выброса не будет. Реакторы не работают уже более 10 месяцев, поэтому они не способны производить достаточно тепла.

Об этом сообщает Американское ядерное общество.

Читайте также:

Теракт на ЗАЭС не навредит гражданским

Эксперты отметили, что даже самый плохой сценарий развития событий не способен навредить людям. Специалисты моделируют различные ситуации на Запорожской АЭС, в частности умышленный подрыв реакторов и обстрел, контейнеров для хранения отработанного ядерного топлива. Они считают, что такие варианты не могут предусмотреть масштабный радиационный выброс.

В Американском ядерном обществе отметили, что шесть реакторов ЗАЭС не работают уже больше десяти месяцев.

К тому же, электростанция спроектирована таким образом, чтобы противостоять техногенным и природным угрозам.

"Толстые, армированные сталью бетонные защитные сооружения защищают активные зоны реактора и предназначены для удержания радиоактивных материалов изолированными от окружающей среды", — говорится в сообщении.

В обществе добавили, что разрушение защитной стены реактора маловероятно, но если оно и произойдет, выброс радиации ограничится зоной, непосредственно прилегающей к ЗАЭС. Сравнение возможного взрыва на электростанции с Чернобылем или Фукусимой является неточным.

Напомним, руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что уровень угрозы техногенной катастрофы на Запорожской АЭС идет на убыль. Однако пока на атомной станции находятся российские оккупанты, угроза будет существовать.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупанты, вероятно, подорвут Запорожскую атомную электростанцию. Есть информация, что российские военные разместили взрывчатку на крыше нескольких энергоблоков и, по словам Президента, мир должен остановить это зло.