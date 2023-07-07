Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Безопасность arrow Каким будет выброс радиации в случае аварии на ЗАЭС: прогноз американских ядерщиков arrow

Каким будет выброс радиации в случае аварии на ЗАЭС: прогноз американских ядерщиков

7 июля 2023 16:41
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Каким будет выброс радиации в случае аварии на ЗАЭС: прогноз американских ядерщиков
Запорожская атомная электростанция. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

При бомбардировке или прямом теракте на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции значительного радиационного выброса не будет. Реакторы не работают уже более 10 месяцев, поэтому они не способны производить достаточно тепла.

Об этом сообщает Американское ядерное общество.

Читайте также:

Теракт на ЗАЭС не навредит гражданским

Эксперты отметили, что даже самый плохой сценарий развития событий не способен навредить людям. Специалисты моделируют различные ситуации на Запорожской АЭС, в частности умышленный подрыв реакторов и обстрел, контейнеров для хранения отработанного ядерного топлива. Они считают, что такие варианты не могут предусмотреть масштабный радиационный выброс.

В Американском ядерном обществе отметили, что шесть реакторов ЗАЭС не работают уже больше десяти месяцев.

К тому же, электростанция спроектирована таким образом, чтобы противостоять техногенным и природным угрозам.

"Толстые, армированные сталью бетонные защитные сооружения защищают активные зоны реактора и предназначены для удержания радиоактивных материалов изолированными от окружающей среды", — говорится в сообщении.

В обществе добавили, что разрушение защитной стены реактора маловероятно, но если оно и произойдет, выброс радиации ограничится зоной, непосредственно прилегающей к ЗАЭС. Сравнение возможного взрыва на электростанции с Чернобылем или Фукусимой является неточным.

Напомним, руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что уровень угрозы техногенной катастрофы на Запорожской АЭС идет на убыль. Однако пока на атомной станции находятся российские оккупанты, угроза будет существовать.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупанты, вероятно, подорвут Запорожскую атомную электростанцию. Есть информация, что российские военные разместили взрывчатку на крыше нескольких энергоблоков и, по словам Президента, мир должен остановить это зло.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

None

Спецпроект "Герои в тылу": как команда "Зоопатруля" спасала животных от голодной смерти

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

обновлено:

20:29 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

10:16 Трубин получил предложение от известного клуба: "Шахтер" прощается с голкипером

02:55 Мобилизация в Украине: кому из мужчин можно выезжать за границу с 1 июля

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз