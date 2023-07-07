Загроза на ЗАЕС: Буданов зробив заяву

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов. Фото: Кирило Буданов\Telegram

Рівень загрози техногенної катастрофи на Запорізькій АЕС йде на спад. Однак, поки на атомній станції перебувають російські окупанти, загроза буде існувати.

Про це повідомив керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

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"І я думаю, що зараз небезпека штучної техногенної катастрофи спадає тихенько", — сказав Буданов.

Однак, за його словами, повністю усунити будь-які ризики на атомній станції неможливо до тих пір, поки ЗАЕС продовжують контролювати російські окупанти.

Загроза аварії на ЗАЕС

Нагадаємо, у вівторок увечері, 4 липня, Збройні Сили України офіційно повідомили про можливу провокацію на ЗАЕС найближчим часом, яку можуть вчинити окупанти. Того ж дня на території третього та четвертого енергоблоків російські терористи, ймовірно, розмістили вибухівки.

Додамо, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що окупанти, ймовірно, підірвуть Запорізьку атомну електростанцію. Є інформація, що російські військові розмістили вибухівку на даху кількох енергоблоків і, за словами Президента, світ має зупинити це зло.

Також у МОЗ дали рекомендації, як діяти у випадку, якщо радіаційна аварія застала вас на вулиці.