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Как, когда и в каких дозах проводить йодопрофилактику в случае ядерного взрыва

8 июля 2023 12:52
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Как, когда и в каких дозах проводить йодопрофилактику в случае ядерного взрыва
Человек в противогазе. Фото: dev.ua
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В случае ядерного взрыва проводить йодопрофилактику нужно только после официального оповещения властей по поводу такой необходимости. Необходимость приема препарата стабильного йода (калия йодида) может быть как после аварии на АЭС, так и после ядерного взрыва.

Об этом сообщает Dovidka.info.

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Взрослым старше 40 лет или людям с нарушениями функционирования щитовидной железы йодная профилактика обычно не требуется.

Йодопрофилактика заключается в однократном приеме таблетированного йодида калия. Второй прием предусмотрен в случае пролонгированного (более 24 часов) или повторного воздействия и если человек употреблял загрязненную пищу или воду.

Отмечается, что принимать препарат следует только тогда, когда радиация вызвана радиойодом. В других случаях (в том числе при применении "грязных бомб") прием препаратов йода запрещен и может нанести организму невосполнимый вред.

Дозировка йодида калия (таблетки):

  • младенцы от рождения до 1 месяца — 16 мг
  • дети (от 1 месяца до 3 лет) — 32 мг
  • дети (от 3 до 12 лет) — 62,5 мг
  • подростки (от 12 до 18 лет), беременные, кормящие матери и взрослые (до 40 лет) — 125 мг

Как подготовиться к радиационной аварии в вашем регионе

Для того чтобы подготовиться к возможной радиационной аварии, следует соблюдать несколько простых правил.

  • Заранее позаботиться о запасе воды в герметичных емкостях так, чтобы хватило на несколько дней.
  • Позаботиться о запасе продуктов на случай чрезвычайной ситуации.
  • Иметь наготове тревожный чемодан.
  • Позаботиться о том, чтобы быть на связи и иметь доступ к информации, когда произойдет чрезвычайная ситуация.

Напомним, что недавно американские ядерщики рассказали, что в случае бомбардировки или прямого теракта на временно оккупированной Запорожской АЭС значительного радиационного выброса не будет. Реакторы не работают уже более 10 месяцев, поэтому они не способны производить достаточное тепло.

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