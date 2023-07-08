Как, когда и в каких дозах проводить йодопрофилактику в случае ядерного взрыва
В случае ядерного взрыва проводить йодопрофилактику нужно только после официального оповещения властей по поводу такой необходимости. Необходимость приема препарата стабильного йода (калия йодида) может быть как после аварии на АЭС, так и после ядерного взрыва.
Об этом сообщает Dovidka.info.
Кому нужно принимать калия йодид
Взрослым старше 40 лет или людям с нарушениями функционирования щитовидной железы йодная профилактика обычно не требуется.
Йодопрофилактика заключается в однократном приеме таблетированного йодида калия. Второй прием предусмотрен в случае пролонгированного (более 24 часов) или повторного воздействия и если человек употреблял загрязненную пищу или воду.
Отмечается, что принимать препарат следует только тогда, когда радиация вызвана радиойодом. В других случаях (в том числе при применении "грязных бомб") прием препаратов йода запрещен и может нанести организму невосполнимый вред.
Дозировка йодида калия (таблетки):
- младенцы от рождения до 1 месяца — 16 мг
- дети (от 1 месяца до 3 лет) — 32 мг
- дети (от 3 до 12 лет) — 62,5 мг
- подростки (от 12 до 18 лет), беременные, кормящие матери и взрослые (до 40 лет) — 125 мг
Как подготовиться к радиационной аварии в вашем регионе
Для того чтобы подготовиться к возможной радиационной аварии, следует соблюдать несколько простых правил.
- Заранее позаботиться о запасе воды в герметичных емкостях так, чтобы хватило на несколько дней.
- Позаботиться о запасе продуктов на случай чрезвычайной ситуации.
- Иметь наготове тревожный чемодан.
- Позаботиться о том, чтобы быть на связи и иметь доступ к информации, когда произойдет чрезвычайная ситуация.
Напомним, что недавно американские ядерщики рассказали, что в случае бомбардировки или прямого теракта на временно оккупированной Запорожской АЭС значительного радиационного выброса не будет. Реакторы не работают уже более 10 месяцев, поэтому они не способны производить достаточное тепло.