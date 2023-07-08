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Як, коли та в яких дозах проводити йодопрофілактику у разі ядерного вибуху

8 липня 2023 12:52
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Як, коли та в яких дозах проводити йодопрофілактику у разі ядерного вибуху
Людина у протигазі. Фото: dev.ua
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У разі ядерного вибуху проводити йодопрофілактику потрібно лише після офіційного оповіщення влади щодо такої необхідності. Необхідність у прийомі препарату стабільного йоду (калію йодиду) може бути як після аварії на АЕС, так і після ядерного вибуху.

Про це повідомляє Dovidka.info.

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Кому потрібно приймати калію йодид

Дорослим старше від 40 років або людям з порушеннями функціонування щитоподібної залози йодна профілактика зазвичай не потрібна.

Йодопрофілактика полягає в одноразовому прийомі таблетованого йодиду калію. Другий прийом передбачено в разі пролонгованого (понад 24 годин) або повторного впливу і якщо людина вживала забруднену їжу або воду.

Зазначається, що приймати препарат варто лише тоді, коли радіація спричинена радіойодом. В інших випадках (зокрема при застосуванні "брудних бомб") прийом препаратів йоду заборонений і може завдати організму непоправної шкоди.

Дозування йодиду калію (таблетки):

  • немовлята від народження до 1 місяця — 16 мг
  • діти (від 1 місяця до 3 років) — 32 мг
  • діти (від 3 до 12 років) — 62,5 мг
  • підлітки (від 12 до 18 років), вагітні, матері-годувальниці та дорослі (до 40 років) — 125 мг

Як підготуватись до радіаційної аварії у вашому регіоні

Для того, аби підготуватись до можливої радіаційної аварії варто дотримуватись декілька простих правил. 

  • Заздалегідь подбати про запас води в герметичних ємностях так, щоб вистачило на кілька днів.
  • Подбати про запас продуктів на випадок надзвичайної ситуації.
  • Мати напоготові тривожну валізу. 
  • Подбати про те, аби бути на звʼязку й мати доступ до інформації, коли трапиться надзвичайна ситуація. 

Нагадаємо, нещодавно американські ядерники розповіли, що у разі бомбардування або прямого теракту на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС значного радіаційного викиду не буде. Реактори не працюють вже понад 10 місяців, тому вони не здатні виробляти достатньо тепла.

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