Что делать при ядерном взрыве: порядок действий

Защитный костюм от ядерного взрыва. Фото: Freepik

Россия продолжает ядерный шантаж, все больше экспертов считают, что подрыв Запорожской АЭС может произойти в любой момент. О том, что РФ готовит теракт, заявил и президент Украины Владимир Зеленский.

Новини.LIVE подготовило пошаговую инструкцию, как поступить в случае ядерного взрыва.

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Если произойдет ядерный взрыв, будет включен особый сигнал воздушной тревоги. Она отличается от той, которую украинцы слышат сейчас во время вражеских ракетных атак. Поэтому прислушивайтесь к звукам на улице и за окном и не выключайте на ночь телефон, информирующий вас об опасности.

Однако, поскольку взрыв может повредить линии связи, следует уметь самостоятельно распознать признаки ядерного взрыва. Вы можете видеть вспышку света, она будет яркой, но продлится несколько секунд. Далее в воздух поднимется грибовидное облако.

Также ядерный удар может сигнализировать внезапный сбой в работе электронного оборудования.

Первые действия, если вы были на улице

Если вы оказались на улице, то заметив вспышку света не смотрите на нее, а срочно падайте на землю лицом вниз и по возможности головой в противоположном направлении от взрыва.

Другой вариант — спрятаться за стену дома, за деревом, за высокий забор, щит — что угодно, чтобы оказаться в тени от вспышки.

Старайтесь прикрыть одеждой все участки тела, особенно голову и органы дыхания. Сразу направляйтесь к ближайшему укрытию.

Угроза ядерного взрыва. Фото: Freepik

Специалисты считают, что после взрыва, чтобы укрыться от осадков и радиоактивной пыли, может быть примерно 10 минут.

Важно знать алгоритм действий и не нарушить его, чтобы уберечься и не подвергать опасности других. Поэтому правила поведения в укрытии очень важны.

Укрытие дома

Если ядерный взрыв застал вас дома, есть все шансы выжить, ведь это место, которое вы можете подготовить для своего укрытия лучше всего.

Правила, которые нужно соблюдать:

закройте все окна и двери, отверстия и щели закройте подручными средствами — скотч, смоченная водой ткань и т.д.

находитесь в комнате без окон и наружных дверей — это может быть ванная или кладовая.

не включайте системы кондиционирования, а отверстия вентиляции тоже попробуйте плотно закрыть.

В вашем укрытии должны быть все необходимые вещи (ниже мы составили список). Не покидайте свое укрытие до тех пор, пока не будет указаний от органов власти или спасателей.

Если будет мобильная связь или Интернет, включите радио, телевизор и следите за сообщениями. Важно следить за официальными источниками информации. Не доверяйте неизвестным Телеграмм-каналам, ведь там может быть размещена российская пропаганда.

Как заходить в укрытие

Снимите верхний слой одежды, так вы избавитесь от 90% радиоактивного материала. Делайте это спокойными движениями, чтобы не растрясти пыль. Эту одежду поместите в пластиковый пакет или герметичный контейнер и оставьте его подальше от людей.

Как правильно принимать душ

Если есть возможность — примите душ с мылом, обязательно вымойте волосы шампунем, но не используйте кондиционер, потому что он может закрепить радиоактивный материал. Во время мытья кожу не трите, чтобы не образовать даже мелкие раны.

Если нет доступа к воде, используйте влажные салфетки или влажную ткань. Главное вымыть руки, лицо и открытые части тела. На лице протрите веки, ресницы и уши.

Наденьте чистую одежду, которую вы должны хранить заранее в пластиковом пакете или контейнере.

Укрытие вне дома

Вы должны понять где ближайшее к вам укрытие. Лучше всего может служить подвал, метро или центр большого здания.

Перед тем, как зайти, вы должны снять верхнюю одежду, на которой могут быть осадки радиации. Главное не паниковать и следовать правилам, ведь у вас будут сотни людей. Если кто-то один нарушает правило безопасности, под угрозой все.

Следует закрыть все щели, окна, двери.

Как выходить из укрытия

Не оставляйте укрытия до официальных сообщений или до появления спасателей.

Если выхода на улицу не избежать, пользуйтесь средствами индивидуальной защиты. Раньше мы писали, что может помочь одноразовый защитный костюм. Надевайте закрытую плотную одежду, респиратор, резиновые сапоги, перчатки, очки и т.д.

Персональный защитный костюм. Фото: ranok.ictv.ua

На улице не снимайте с себя одежду, не садитесь на землю, не ходите по грунтовым дорогам, не купайтесь в открытых водоемах. Также не ешьте ничего, что растет на открытом пространстве — грибы, ягоды, фрукты и т.д.

Что должно быть в укрытии

подготовленная упакованная одежда,

средства индивидуальной защиты, например костюм,

набор респираторов и перчаток,

влажные салфетки,

радио,

заряженные устройства, павербанки,

герметично упакованная пища, например консервы.

Добавим, что запасы пищи и воды должны быть по меньшей мере на три дня.

Также из необходимого:

Вы можете иметь в укрытии копии документов и ключей, кредитные карты и наличные.

Подготовьте карту местности, а также заранее договоритесь с членами семьи, в каком месте вы встретитесь после спасения.

Запишите контакты близких на листе на случай, если телефоны не будут работать.

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Следует понимать, что для каждого человека, в зависимости от возраста и состояния здоровья, будут разные рекомендации. Не ленитесь и уже сейчас напишите своему семейному врачу, спросите рекомендации по приему препарата и дозировке. Купите все необходимое, носите с собой и оставьте в укрытии.

Полезные ссылки для киевлян

Карта укрытий

Карта эвакуационных пунктов

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Берегите себя и не поддавайтесь панике.