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Чи врятує від ядерного вибуху захисний костюм за 100 грн

8 червня 2023 15:58
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Захисні костюми від радіації: ціни в Інтернеті
Персональний захисний костюм. Фото: ranok.ictv.ua
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Після підриву окупантами Каховської ГЕС політики та експерти знову порушили тему ядерної небезпеки. Українці почали готувати тривожні валізки і в мережі діляться тим, що купують. Зокрема, захисні костюми, ціна на які стартує від 100 грн і досягає кількох тисяч.

Чи захистить від радіації комбінезон за 100 грн, Новини.LIVE ексклюзивно дізналося у викладача хімії Атмосферної школи Гліба Репіча. 

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Найдешевший захисний костюм, який продається в Інтернеті, коштує 100 грн, середня ціна — 1200 грн, найвища — 7 800 грн за штуку. Щодо різниці серед костюмів за якістю та ціною, Гліб Репіч запевняє — дешево не означає погано. 

Защитный костюм
Продаж захисних костюмів в Інтернеті. Фото: скріншот

Він вважає, що цивільним вистачить звичайного костюма захисту, а професійні комбінезони по кілька тисяч гривень призначені для людей, які працюватимуть у зоні радіоактивного ураження.

"Звісно, різниця в костюмах важлива. Але супер профі костюми створені для людей, які працюватимуть у зоні радіоактивного ураження. Їм це реально потрібно. Для цивільних ми не передбачаємо, що вони будуть задіяні в роботі, вони підлягають евакуації", — сказав хімік.

Нагадаємо, в бліц-інтервʼю Новини.LIVE Олег Бондаренко розповів, чому руйнація Каховської ГЕС така ж сама катастрофа для України, як і вибух на ЧАЕС, та скільки часу знадобиться на її відновлення. Експерт дав прогноз, чи підірве Путін ЗАЕС.

Новини.LIVE зробило огляд цін на захисні костюми від радіації. 

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