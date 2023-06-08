Захисні костюми від радіації: ціни в Інтернеті

Персональний захисний костюм. Фото: ranok.ictv.ua

Після підриву окупантами Каховської ГЕС політики та експерти знову порушили тему ядерної небезпеки. Українці почали готувати тривожні валізки і в мережі діляться тим, що купують. Зокрема, захисні костюми, ціна на які стартує від 100 грн і досягає кількох тисяч.

Чи захистить від радіації комбінезон за 100 грн, Новини.LIVE ексклюзивно дізналося у викладача хімії Атмосферної школи Гліба Репіча.

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Найдешевший захисний костюм, який продається в Інтернеті, коштує 100 грн, середня ціна — 1200 грн, найвища — 7 800 грн за штуку. Щодо різниці серед костюмів за якістю та ціною, Гліб Репіч запевняє — дешево не означає погано.

Продаж захисних костюмів в Інтернеті. Фото: скріншот

Він вважає, що цивільним вистачить звичайного костюма захисту, а професійні комбінезони по кілька тисяч гривень призначені для людей, які працюватимуть у зоні радіоактивного ураження.

"Звісно, різниця в костюмах важлива. Але супер профі костюми створені для людей, які працюватимуть у зоні радіоактивного ураження. Їм це реально потрібно. Для цивільних ми не передбачаємо, що вони будуть задіяні в роботі, вони підлягають евакуації", — сказав хімік.

Нагадаємо, в бліц-інтервʼю Новини.LIVE Олег Бондаренко розповів, чому руйнація Каховської ГЕС така ж сама катастрофа для України, як і вибух на ЧАЕС, та скільки часу знадобиться на її відновлення. Експерт дав прогноз, чи підірве Путін ЗАЕС.