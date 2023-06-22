Що робити при ядерному вибуху: порядок дій

Захисний костюм від ядерного вибуху. Фото: Freepik

Росія продовжує ядерний шантаж, все більше експертів вважають, що підрив Запорізької АЕС може статися в будь-яку мить. Про те, що РФ готує теракт заявив і президент України Володимир Зеленський.

Новини.LIVE підготувало покрокову інструкцію, як діяти у разі ядерного вибуху.

Читайте також:

Як зрозуміти, що стався вибух

Якщо станеться ядерний вибух, буде увімкнено особливий сигнал повітряної тривоги. Вона відрізняється від тієї, яку українці чують зараз під час ворожих ракетних атак. Тому прислухайтеся до звуків на вулиці та за вікном і не вимикайте на ніч телефон, який інформує вас про небезпеку.

Однак, оскільки вибух може пошкодити лінії зв’язку, варто вміти самостійно розпізнати ознаки ядерного вибуху. Ви можете бачити спалах світла, він буде яскравим, але триватиме кілька секунд. Далі у повітря здійметься грибоподібна хмара.

Також про ядерний удар може сигналізувати раптовий збій у роботі електронного обладнання.

Перші дії, якщо ви були на вулиці

Якщо ви опинилися на вулиці, то помітивши спалах світла не дивіться на нього, а терміново падайте на землю обличчям донизу і за можливості головою у протилежному напрямку від вибуху.

Інший варіант — сховатися за стіну будинку, за деревом, за високий паркан, щит — будь-що, аби опинитися в тіні від спалаху.

Намагайтеся прикрити одягом всі ділянки тіла, особливо голову й органи дихання. Одразу прямуйте до найближчого укриття.

Загроза ядерного вибуху. Фото: Freepik

Спеціалісти вважають, що після вибуху на те, аби сховатися від опадів і радіоактивного пилу, може бути приблизно 10 хвилин.

Важливо знати алгоритм дій і не порушити його, аби вберегтися і не наражати на небезпеку інших. Тому правила поведінки в укритті надважливі.

Укриття вдома

Якщо ядерний вибух застав вас удома — є всі шанси вижити, адже це місце, яке ви можете підготувати для свого укриття найкраще.

Правила, яких треба дотримуватися:

зачиніть всі вікна і двері, отвори та щілини закрийте підручними засобами — скотч, змочена водою тканина тощо.

перебувайте у кімнаті без вікон і зовнішніх дверей — це може бути ванна або комора.

не вмикайте системи кондиціонування, а вентиляційні отвори теж спробуйте щільно закрити.

У вашому укритті мають бути всі необхідні речі (нижче ми склали список). Не покидайте своє укриття допоки не буде вказівок від органів влади або рятувальників.

Якщо буде мобільний зв'язок або Інтернет, то увімкніть радіо, телевізор і слідкуйте за повідомленнями. Важливо слідкувати за офіційними джерелами інформації. Не довіряйте невідомим Телеграм-каналам, адже там може бути розміщена російська пропаганда.

Як заходити в укриття

Зніміть верхній шар одягу, так ви позбудетесь 90% радіоактивного матеріалу. Робіть це спокійними рухами, аби не розтрусити пил. Цей одяг помістіть у пластиковий пакет або герметичний контейнер і залиште його подалі від людей.

Як правильно приймати душ

Якщо є можливість — прийміть душ з милом, обов’язково вимийте волосся шампунем, але не використовуйте кондиціонер, бо він може закріпити радіоактивний матеріал. Під час миття шкіру не тріть, аби не утворити навіть мілкі рани.

Якщо доступу до води немає, використовуйте вологі серветки або вологу тканину. Головне вимити руки, обличчя та відкриті частині тіла. На обличчі протріть повіки, вії та вуха.

Одягніть чистий одяг, який ви мали зберігати заздалегідь в пластиковому пакеті або контейнері.

Укриття не вдома

Ви маєте зрозуміти, де найближче до вас укриття. Найкраще може слугувати підвал, метро або центр великої будівлі.

Перед тим, як зайти, ви маєте зняти верхній одяг, на якому можуть бути осади радіації. Головне не панікувати і дотримуватись правил, адже біля вас будуть сотні людей. Якщо хтось один порушує правило безпеки, під загрозою усі.

Варто закрити всі щілини, вікна, двері.

Як виходити з укриття

Не залишайте укриття до офіційних повідомлень або до появи рятувальників.

Якщо виходу на вулицю не уникнути, то користуйтеся засобами індивідуального захисту. Раніше ми писали, що може допомогти одноразовий захисний костюм. Одягайте закритий щільний одяг, респіратор, гумові чоботи, рукавички, окуляри тощо.

Персональний захисний костюм. Фото: ranok.ictv.ua

На вулиці не знімайте з себе одяг, не сідайте на землю, не ходіть ґрунтовими дорогами, не купайтесь у відкритих водоймах. Також не їжте нічого, що росте на відкритому просторі — гриби, ягоди, фрукти тощо.

Що має бути в укритті

підготовлений запакований одяг,

засоби індивідуального захисту, наприклад костюм,

набір респіраторів та рукавичок,

вологі серветки,

радіо,

заряджені пристрої, павербанки,

герметично запакована їжа, наприклад консерви.

Додамо, що запаси їжі та води мають бути щонайменше на три дні.

Також з необхідного:

Ви можете мати в укритті копії документів та ключів, кредитні картки та готівку.

Підготуйте карту місцевості, а також заздалегідь домовтеся з членами родини, у якому місці ви зустрінетесь після порятунку.

Запишіть контакти близьких на листочку на випадок, якщо телефони не працюватимуть.

Коли приймати йодид калію

Варто розуміти, що для кожної людини, в залежності від віку та стану здоров’я, будуть різні рекомендації. Не лінуйтеся і вже зараз напишіть своєму сімейному лікарю, запитайте рекомендації щодо прийому препарату та дозування. Купіть все необхідне, носіть із собою та залиште в укритті.

Корисні посилання для киян

Мапа укриттів

Мапа евакуаційних пунктів

Поради на випадок ядерного удару від РНБО

Бережіть себе та не піддавайтеся паніці.