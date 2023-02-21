Ядерные испытания КНДР загрязняют грунтовые воды — какие страны в зоне риска

Северная Корея тайно проводит испытания ядерного оружия

Десятки тысяч людей в Северной Корее, Японии, Южной Корее и Китае могут испытать влияние радиоактивных веществ. Причина в подземных ядерных испытаниях КНДР.

Об этом информирует международное агентство Reuters.

Как ядерные испытания угрожают человечеству

В своем материале Reuters ссылается на отчет правозащитной организации Transitional Justice Working Group. Так, по их данным, с 2006 по 2017 годы КНДР тайно провела шесть испытаний ядерного оружия на полигоне Пунгере.

Таким образом, радиоактивные вещества могли распространиться по восьми городам и округам, которые расположены недалеко от полигона. На этой территории проживает более миллиона человек, а грунтовые воды используются в повседневной жизни.

В свою очередь Южная Корея, Япония и Китай также могут быть в группе риска из-за контрабанды сельскохозяйственной и рыбной продукции из КНДР.

"Этот отчет важен тем, что показывает, что ядерные испытания Северной Кореи могут угрожать праву на жизнь и здоровье не только северокорейского народа, но и жителей Южной Кореи и других соседних стран", — сказал руководитель организации Хьюберт Янгхван Ли.

Как известно, в 2015 году агентство по безопасности пищевых продуктов Южной Кореи обнаружило в импортированных грибах уровень радиоактивных изотопов цезия, в девять раз превышающий норму. Эти грибы были именно из КНДР.

Напомним, ранее мы писали, что Южная Корея в новой программе обороны страны на следующие два года назвала КНДР "врагом". Это произошло на фоне обострения отношений между двумя странами.