Ядерные испытания КНДР загрязняют грунтовые воды — какие страны в зоне риска

Ядерные испытания КНДР загрязняют грунтовые воды: каким странам это чревато
Десятки тысяч людей в Северной Корее, Японии, Южной Корее и Китае могут испытать влияние радиоактивных веществ. Причина в подземных ядерных испытаниях КНДР.
Об этом информирует международное агентство Reuters.
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Как ядерные испытания угрожают человечеству
В своем материале Reuters ссылается на отчет правозащитной организации Transitional Justice Working Group. Так, по их данным, с 2006 по 2017 годы КНДР тайно провела шесть испытаний ядерного оружия на полигоне Пунгере.
Таким образом, радиоактивные вещества могли распространиться по восьми городам и округам, которые расположены недалеко от полигона. На этой территории проживает более миллиона человек, а грунтовые воды используются в повседневной жизни.
В свою очередь Южная Корея, Япония и Китай также могут быть в группе риска из-за контрабанды сельскохозяйственной и рыбной продукции из КНДР.
"Этот отчет важен тем, что показывает, что ядерные испытания Северной Кореи могут угрожать праву на жизнь и здоровье не только северокорейского народа, но и жителей Южной Кореи и других соседних стран", — сказал руководитель организации Хьюберт Янгхван Ли.
Как известно, в 2015 году агентство по безопасности пищевых продуктов Южной Кореи обнаружило в импортированных грибах уровень радиоактивных изотопов цезия, в девять раз превышающий норму. Эти грибы были именно из КНДР.
Напомним, ранее мы писали, что Южная Корея в новой программе обороны страны на следующие два года назвала КНДР "врагом". Это произошло на фоне обострения отношений между двумя странами.