Ядерні випробування КНДР забруднюють ґрунтові води — які країни у ризику

Північна Корея таємно проводить випробування ядерної зброї

Десятки тисяч людей у Північній Кореї, Японії, Південній Кореї та Китаю можуть зазнати впливу від радіоактивних речовин. Причина у підземних ядерних випробуваннях КНДР.

Про це інформує міжнародне агентство Reuters.

Як ядерні випробування загрожують людству

У своєму матеріалі Reuters посилається на звіт правозахисної організації Transitional Justice Working Group. Так, за їх даними, з 2006 по 2017 рік КНДР таємно провела шість випробувань ядерної зброї на полігоні Пунгері.

Таким чином радіоактивні речовини могли поширитися вісьмома містами та округами, які розташовані недалеко від полігону. На цій території проживає понад мільйон осіб, а ґрунтові води використовуються у повсякденному житті.

Своєю чергою, Південна Корея, Японія та Китай також можуть бути у групі ризику через контрабанду сільськогосподарської та рибної продукції з КНДР.

"Цей звіт важливий тим, що показує, що ядерні випробування Північної Кореї можуть загрожувати праву на життя та здоровʼя не лише північнокорейського народу, а й жителів Південної Кореї та інших сусідніх країн", — сказав керівник організації Хʼюберт Янгхван Лі.

Як відомо, у 2015 році агентство з безпеки харчових продуктів Південної Кореї виявило в імпортованих грибах рівень радіоактивних ізотопів цезію, який у девʼять разів перевищує норму. Ці гриби були саме з КНДР.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Південна Корея у новій програмі оборони країни на наступні два роки назвала КНДР "ворогом". Це сталося на тлі загострення відносин між двома країнами.