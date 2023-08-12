Греция присоединилась к декларации G7 о "гарантиях безопасности" для Украины
Греция присоединилась к декларации государств G7. Страна стала 14-й в списке поддержавших "гарантии безопасности" для Украины.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Греция присоединилась к декларации G7
Прежде всего, глава украинского государства поблагодарил Грецию за поддержку.
"Благодарю Премьер-министра Кириакоса Мицотакиса за преданность украинско-греческому партнерству. Работаем вместе на пути Украины в НАТО", — написал Зеленский.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Он поблагодарил его за присоединение к Совместной декларации о поддержке Украины стран G7.
Также мы писали, что к декларации G7 присоединилась Латвия.
Следует напомнить, что по поручению президента Украины Владимира Зеленского, руководитель ОП Андрей Ермак провел пятую встречу с представителями иностранных дипломатических учреждений по реализации Формулы мира. Участие в переговорах приняли 58 стран.