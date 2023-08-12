Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. Фото: google

Греция присоединилась к декларации государств G7. Страна стала 14-й в списке поддержавших "гарантии безопасности" для Украины.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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Греция присоединилась к декларации G7

Прежде всего, глава украинского государства поблагодарил Грецию за поддержку.

"Благодарю Премьер-министра Кириакоса Мицотакиса за преданность украинско-греческому партнерству. Работаем вместе на пути Украины в НАТО", — написал Зеленский.

Сообщение Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Он поблагодарил его за присоединение к Совместной декларации о поддержке Украины стран G7.

Также мы писали, что к декларации G7 присоединилась Латвия.

Следует напомнить, что по поручению президента Украины Владимира Зеленского, руководитель ОП Андрей Ермак провел пятую встречу с представителями иностранных дипломатических учреждений по реализации Формулы мира. Участие в переговорах приняли 58 стран.