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Греция присоединилась к декларации G7 о "гарантиях безопасности" для Украины

12 августа 2023 16:33
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Греция присоединилась к декларации G7
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Греция присоединилась к декларации государств G7. Страна стала 14-й в списке поддержавших "гарантии безопасности" для Украины.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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Греция присоединилась к декларации G7

Прежде всего, глава украинского государства поблагодарил Грецию за поддержку.

"Благодарю Премьер-министра Кириакоса Мицотакиса за преданность украинско-греческому партнерству. Работаем вместе на пути Украины в НАТО", — написал Зеленский.

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Сообщение Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Он поблагодарил его за присоединение к Совместной декларации о поддержке Украины стран G7.

Также мы писали, что к декларации G7 присоединилась Латвия.

Следует напомнить, что по поручению президента Украины Владимира Зеленского, руководитель ОП Андрей Ермак провел пятую встречу с представителями иностранных дипломатических учреждений по реализации Формулы мира. Участие в переговорах приняли 58 стран.

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