"Гарантії безпеки" для України: Латвія приєдналася до декларації G7

Прем’єр-міністр Латвії Кріш'яніс Каріньш. Фото: Reuters

Латвія приєдналася до декларації "Великої сімки" щодо "гарантій безпеки" для України. Країна й надалі продовжить підтримувати українську державу проти збройної агресії країни-терориста РФ.

Про це повідомив прем'єр-міністр Латвії Кріш'яніс Каріньш.

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"Разом з нашими партнерами ми будемо підтримувати Україну в її боротьбі проти російської агресії стільки, скільки буде потрібно", — повідомив прем’єр-міністр Кріш’яніс Каріньш.

Прем'єр також зазначив, що Латвія очікує на створення спеціального міжнародного трибуналу для РФ, яка розпочала збройну агресію проти України.

Повідомлення прем'єра-міністра Латвії. Фото: скриншот

Нагадаємо, 8 серпня, Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Він подякував йому за приєднання до Спільної декларації про підтримку України країн G7.

Також ми писали, що 1 серпня Сполучені Штати Америки розпочали консультації з Україною щодо можливих майбутніх гарантій безпеки. Цей період переговорів відбудеться в онлайн-форматі.