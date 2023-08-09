"Гарантії безпеки" для України: Латвія приєдналася до декларації G7
Латвія приєдналася до декларації "Великої сімки" щодо "гарантій безпеки" для України. Країна й надалі продовжить підтримувати українську державу проти збройної агресії країни-терориста РФ.
Про це повідомив прем'єр-міністр Латвії Кріш'яніс Каріньш.
Латвія приєдналася до декларації G7
"Разом з нашими партнерами ми будемо підтримувати Україну в її боротьбі проти російської агресії стільки, скільки буде потрібно", — повідомив прем’єр-міністр Кріш’яніс Каріньш.
Прем'єр також зазначив, що Латвія очікує на створення спеціального міжнародного трибуналу для РФ, яка розпочала збройну агресію проти України.
Нагадаємо, 8 серпня, Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Він подякував йому за приєднання до Спільної декларації про підтримку України країн G7.
Також ми писали, що 1 серпня Сполучені Штати Америки розпочали консультації з Україною щодо можливих майбутніх гарантій безпеки. Цей період переговорів відбудеться в онлайн-форматі.