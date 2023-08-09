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"Гарантії безпеки" для України: Латвія приєдналася до декларації G7

9 серпня 2023 17:18
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
"Гарантії безпеки" для України: Латвія приєдналася до декларації G7
Прем’єр-міністр Латвії Кріш'яніс Каріньш. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Латвія приєдналася до декларації "Великої сімки" щодо "гарантій безпеки" для України. Країна й надалі продовжить підтримувати українську державу проти збройної агресії країни-терориста РФ. 

Про це повідомив прем'єр-міністр Латвії Кріш'яніс Каріньш.

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Латвія приєдналася до декларації G7

"Разом з нашими партнерами ми будемо підтримувати Україну в її боротьбі проти російської агресії стільки, скільки буде потрібно", — повідомив прем’єр-міністр Кріш’яніс Каріньш.

Прем'єр також зазначив, що Латвія очікує на створення спеціального міжнародного трибуналу для РФ, яка розпочала збройну агресію проти України.

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Повідомлення прем'єра-міністра Латвії. Фото: скриншот

Нагадаємо, 8 серпня, Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Він подякував йому за приєднання до Спільної декларації про підтримку України країн G7.

Також ми писали, що 1 серпня Сполучені Штати Америки розпочали консультації з Україною щодо можливих майбутніх гарантій безпеки. Цей період переговорів відбудеться в онлайн-форматі.

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