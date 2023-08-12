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Греція приєдналася до декларації G7 щодо "гарантій безпеки" для України

12 серпня 2023 16:33
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Козюк Тетяна
редактор
Греція приєдналася до декларації G7
Премʼєр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Греція приєдналася до декларації держав G7. Країна стала 14-ю в списку тих, хто підтримав "гарантії безпеки" для України. 

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. 

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Греція приєдналася до декларації G7

Передусім, глава української держави подякував Греції за підтримку. 

"Дякую Премʼєр-міністру Кіріакосу Міцотакісу за відданість українсько-грецькому партнерству. Працюємо разом на шляху України до НАТО", — написав Зеленський. 

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Повідомлення Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Він подякував йому за приєднання до Спільної декларації про підтримку України країн G7.

Також ми писали про те, що до декларації G7 приєдналася Латвія.

Варто нагадати, що за дорученням президента України Володимира Зеленського, керівник ОП Андрій Єрмак провів п’яту зустріч із представниками іноземних дипломатичних установ щодо реалізації Формули миру. Участь у переговорах взяли 58 країн. 

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