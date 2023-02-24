Кремль готовится к вероятной массированной ракетной атаке, – Юрий Игнат

Готовят "сюрпризы": в Воздушных силах рассказали об угрозе ракетного обстрела
В Воздушных силах ВСУ призвали украинцев сегодня быть внимательными к сигналам воздушной тревоги. В настоящее время существует угроза ракетных атак.
Об этом в эфире национального телемарафона заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.
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Обстрелы на годовщину вторжения
По словам Юрия Игната, враг коварен и не упустит возможность не обстрелять Украину в день полномасштабного вторжения.
"Только начались сутки, которые стали символическими для всех. Ожидаем провокации. То, что враг, возможно, захочет нам сделать определенные "сюрпризы" в этот день — есть такая угроза", — заявил он.
Однако Игнат отметил, что не нужно сидеть в панике и ждать ударов. Оккупанты тоже видят, что Украина ожидала и готовилась. Поэтому враг может устроить массированную атаку в другой день.
"Противовоздушные силы Украины окрепли, имеют определенный опыт в отражении атак. И еще происходят определенные усиления и изменения в лучшую сторону", — добавил Игнат.
Напомним, накануне мы писали, что в Черном море находятся четыре вражеских корабля, которые собирают информацию о надводной ситуации. Ракетоносителей среди них пока нет.