Кремль готується до ймовірної масованої ракетної атаки, – Юрій Ігнат

Окупанти можуть завдати масованого ракетного удару по Україні

У Повітряних силах ЗСУ закликали українців сьогодні бути уважними до сигналів повітряної тривоги. Наразі існує загроза ракетних атак.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

Обстріли на роковини вторгнення

За словами Юрія Ігната, ворог підступний і не проґавить можливість не обстріляти Україну в день повномасштабного вторгнення.

"Тільки почалася доба, яка стала символічною для всіх. Очікуємо на провокації. Те, що ворог, можливо, захоче нам зробити певні "сюрпризи" у цей день — є така загроза", — заявив він.

Однак Ігнат зауважив, що не потрібно сидіти у паніці та чекати ударів. Окупанти теж бачать, що Україна очікувала та готувалася. Тому ворог може влаштувати масовану атаку в інший день.

"Протиповітряні сили України зміцніли, мають певний досвід у відбитті атак. І ще відбуваються певні підсилення та зміни у кращий бік", — додав Ігнат.

Нагадаємо, напередодні ми писали, що у Чорному морі перебувають чотири ворожих кораблі, які збирають інформацію про надводну ситуацію. Ракетоносіїв серед них поки немає.