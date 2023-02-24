Кремль готується до ймовірної масованої ракетної атаки, – Юрій Ігнат

Готують "сюрпризи": у Повітряних силах розповіли про загрозу ракетного обстрілу
У Повітряних силах ЗСУ закликали українців сьогодні бути уважними до сигналів повітряної тривоги. Наразі існує загроза ракетних атак.
Про це в ефірі національного телемарафону заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.
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Обстріли на роковини вторгнення
За словами Юрія Ігната, ворог підступний і не проґавить можливість не обстріляти Україну в день повномасштабного вторгнення.
"Тільки почалася доба, яка стала символічною для всіх. Очікуємо на провокації. Те, що ворог, можливо, захоче нам зробити певні "сюрпризи" у цей день — є така загроза", — заявив він.
Однак Ігнат зауважив, що не потрібно сидіти у паніці та чекати ударів. Окупанти теж бачать, що Україна очікувала та готувалася. Тому ворог може влаштувати масовану атаку в інший день.
"Протиповітряні сили України зміцніли, мають певний досвід у відбитті атак. І ще відбуваються певні підсилення та зміни у кращий бік", — додав Ігнат.
Нагадаємо, напередодні ми писали, що у Чорному морі перебувають чотири ворожих кораблі, які збирають інформацію про надводну ситуацію. Ракетоносіїв серед них поки немає.