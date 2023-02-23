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У декількох областях оголошено повітряну тривогу: повідомляють про дрони в бік Києва

23 лютого 2023 11:30
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Повітряна тривога в Україні 23 лютого: у бік Києва летять дрони
На Київщині повітряна тривога
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Повітряна тривога була оголошена у декількох областях України. Зокрема, сирени лунають у Київській та Донецькій областях, а також у Києві.

Станом на 11:30 карта повітряних тривог має такий вигляд. 

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Оновлено в 11:42. Жителі Києва та області повідомляють про вибухи. За попередньою інформацією, вибухи пов'язані з роботою протиповітряної оборони. 

Нагадаємо, очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов висловив думку, що на роковини повномасштабного вторгнення росія готується вкотре ударити по Україні ракетами. Нічим особливим ця атака від попередніх спроб країни-агресора не відрізнятиметься.

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