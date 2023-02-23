Повітряна тривога в Україні 23 лютого: у бік Києва летять дрони

У декількох областях оголошено повітряну тривогу: повідомляють про дрони в бік Києва
Повітряна тривога була оголошена у декількох областях України. Зокрема, сирени лунають у Київській та Донецькій областях, а також у Києві.
Станом на 11:30 карта повітряних тривог має такий вигляд.
-
Маляр назвала десять основних перемог України з початку повномасштабного вторгнення рф
-
Ремінець Apple Watch зможе змінювати колір під одяг власника
-
"Довго думав": ексзаступника Одеської ОВА Муратова не поновили у посаді
-
Міноборони Великої Британії прогнозує новий наступ росіян на Вугледар: у чому причина
-
Рік війни в Україні: як змінився ринок праці
-
Ремонтували ешелони окупантів: у Лимані затримали експосадовців Укрзалізниці
-
Партизани допомогли бійцям ЗСУ знищити російський склад боєприпасів на Запоріжжі
-
Втратила титул найпопулярнішої жінки в Instagram: хто обійшов Кайлі Дженнер
-
Росіяни обстріляли Харківщину: зруйновано адмінбудівлю, двох людей завалило руїнами
-
Доступна історія: архів Одеського художнього музею відкритий для всіх
Моніторингові групи повідомляють, що наразі у бік Київщини летять ворожі дрони.
Оновлено в 11:42. Жителі Києва та області повідомляють про вибухи. За попередньою інформацією, вибухи пов'язані з роботою протиповітряної оборони.
Нагадаємо, очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов висловив думку, що на роковини повномасштабного вторгнення росія готується вкотре ударити по Україні ракетами. Нічим особливим ця атака від попередніх спроб країни-агресора не відрізнятиметься.