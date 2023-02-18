Сводка Генштаба ВСУ 18 февраля: враг ведет наступление на пяти направлениях фронта

Россия нанесла ракетный удар по Украине сегодня, 18 февраля

Российские захватчики усиливают ракетные удары по территории Украины. Также враг ведет наступательные действия по пяти направлениям фронта.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

Атаки врага

Российская федерация в течение суток нанесла 16 ракетных ударов, в том числе по гражданской инфраструктуре города Хмельницкого и населенного пункта Украинской Донецкой области. В результате чего повреждения жилых домов и жертвы среди гражданского населения. Кроме того, враг нанес четыре авиационных удара и совершил более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

"Угроза дальнейших ударов российской федерацией остается высокой по всей территории Украины", — отмечают в Генштабе.

Успехи ВСУ

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также Силы обороны в течение текущих суток уничтожили две крылатые ракеты "Калибр".

Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины также поразили один район сосредоточения живой силы противника.

Ситуация на оперативных направлениях

"Враг не отказывается от своих захватнических планов, несмотря на значительные потери. Основные усилия сосредотачиваются на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях", — отмечается в сообщении.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено. Вражеские обстрелы подверглись районам более 20 населенных пунктов. Среди них — Ветеринарное, Казачья Лопань, Стрелка, Огурцово, Веселое, Красное Первое в Харьковской области.

наступательных группировок противника не обнаружено. Вражеские обстрелы подверглись районам более 20 населенных пунктов. Среди них — Ветеринарное, Казачья Лопань, Стрелка, Огурцово, Веселое, Красное Первое в Харьковской области. На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил обстрелы населенных пунктов Новомлынск, Двуречная, Гряниковка, Купянск, Берестово Харьковской области; Стельмаховка, Невское, Краснопоповка, Диброва, Белогоровка Луганской области и Спорное – Донецкой.

противник совершил обстрелы населенных пунктов Новомлынск, Двуречная, Гряниковка, Купянск, Берестово Харьковской области; Стельмаховка, Невское, Краснопоповка, Диброва, Белогоровка Луганской области и Спорное – Донецкой. На Бахмутском направлении обстрелам подверглись более 18 районов населенных пунктов, в частности, Железнянское, Бахмут, Ивановское, Клищиевка, Курдюмовка и Нью-Йорк Донецкой области.

обстрелам подверглись более 18 районов населенных пунктов, в частности, Железнянское, Бахмут, Ивановское, Клищиевка, Курдюмовка и Нью-Йорк Донецкой области. На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник совершил артиллерийские обстрелы 13 районов населенных пунктов. Среди них – Авдеевка, Водяное, Веселое, Невельское, Георгиевка, Марьинка, Богоявленко, Большая Новоселка, Золотая Нива, Угледар и Нескучное Донецкой области.

противник совершил артиллерийские обстрелы 13 районов населенных пунктов. Среди них – Авдеевка, Водяное, Веселое, Невельское, Георгиевка, Марьинка, Богоявленко, Большая Новоселка, Золотая Нива, Угледар и Нескучное Донецкой области. На Запорожском направлении огневого поражения потерпели районы населенных пунктов Времовка Донецкой области и Малиновка, Степное, Малые Щербаки, Новоданиловка, Малая Токмачка и Белогорье – Запорожской области.

огневого поражения потерпели районы населенных пунктов Времовка Донецкой области и Малиновка, Степное, Малые Щербаки, Новоданиловка, Малая Токмачка и Белогорье – Запорожской области. На Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали пригород и Херсон, а также районы более 20 населенных пунктов, включая Берислав, Казацкое, Веселое, Антоновка, Громадное и Берегово Херсонской области.

"С целью формирования негативного отношения к Украине и дискредитации Вооруженных Сил Украины среди гражданского населения на временно занятой территории Херсонской области, противник производит артиллерийские обстрелы подконтрольных им территорий. Поражению подвергаются медицинские учреждения, жилые дома и учебные заведения", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что россия не оставляет попыток запугать мирное население Украины. Только за сутки кафиры атаковали 10 областей.

18 февраля оккупанты нанесли ракетный удар по Хмельницкому. В результате обстрела два человека получили ранения. Также повреждены десять многоэтажек и учебные заведения.

Ранее в пресс-службе НАЭК "Энергоатом" сообщали, что две российские крылатые ракеты пролетели опасно близко от Южноукраинской АЭС.