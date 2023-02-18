Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Безопасность arrow Генштаб сообщил о последствиях сегодняшней атаки рф и предупредил об угрозе новых ударов arrow

Генштаб сообщил о последствиях сегодняшней атаки рф и предупредил об угрозе новых ударов

18 февраля 2023 18:59
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Сводка Генштаба ВСУ 18 февраля: враг ведет наступление на пяти направлениях фронта
Россия нанесла ракетный удар по Украине сегодня, 18 февраля
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Российские захватчики усиливают ракетные удары по территории Украины. Также враг ведет наступательные действия по пяти направлениям фронта.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

Читайте также:

Атаки врага

Российская федерация в течение суток нанесла 16 ракетных ударов, в том числе по гражданской инфраструктуре города Хмельницкого и населенного пункта Украинской Донецкой области. В результате чего повреждения жилых домов и жертвы среди гражданского населения. Кроме того, враг нанес четыре авиационных удара и совершил более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

"Угроза дальнейших ударов российской федерацией остается высокой по всей территории Украины", — отмечают в Генштабе.

Успехи ВСУ

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также Силы обороны в течение текущих суток уничтожили две крылатые ракеты "Калибр".

Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины также поразили один район сосредоточения живой силы противника.

Ситуация на оперативных направлениях

"Враг не отказывается от своих захватнических планов, несмотря на значительные потери. Основные усилия сосредотачиваются на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях", — отмечается в сообщении.

  • На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено. Вражеские обстрелы подверглись районам более 20 населенных пунктов. Среди них  Ветеринарное, Казачья Лопань, Стрелка, Огурцово, Веселое, Красное Первое в Харьковской области.
  • На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил обстрелы населенных пунктов Новомлынск, Двуречная, Гряниковка, Купянск, Берестово Харьковской области; Стельмаховка, Невское, Краснопоповка, Диброва, Белогоровка Луганской области и Спорное – Донецкой.
  • На Бахмутском направлении обстрелам подверглись более 18 районов населенных пунктов, в частности, Железнянское, Бахмут, Ивановское, Клищиевка, Курдюмовка и Нью-Йорк Донецкой области.
  • На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник совершил артиллерийские обстрелы 13 районов населенных пунктов. Среди них – Авдеевка, Водяное, Веселое, Невельское, Георгиевка, Марьинка, Богоявленко, Большая Новоселка, Золотая Нива, Угледар и Нескучное Донецкой области.
  • На Запорожском направлении огневого поражения потерпели районы населенных пунктов Времовка Донецкой области и Малиновка, Степное, Малые Щербаки, Новоданиловка, Малая Токмачка и Белогорье – Запорожской области.
  • На Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали пригород и Херсон, а также районы более 20 населенных пунктов, включая Берислав, Казацкое, Веселое, Антоновка, Громадное и Берегово Херсонской области.

"С целью формирования негативного отношения к Украине и дискредитации Вооруженных Сил Украины среди гражданского населения на временно занятой территории Херсонской области, противник производит артиллерийские обстрелы подконтрольных им территорий. Поражению подвергаются медицинские учреждения, жилые дома и учебные заведения", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что россия не оставляет попыток запугать мирное население Украины. Только за сутки кафиры атаковали 10 областей.

18 февраля оккупанты нанесли ракетный удар по Хмельницкому. В результате обстрела два человека получили ранения. Также повреждены десять многоэтажек и учебные заведения.

Ранее в пресс-службе НАЭК "Энергоатом" сообщали, что две российские крылатые ракеты пролетели опасно близко от Южноукраинской АЭС.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

Оновлено

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

19:21 Оккупант рассказал матери об операции "возмездие" и огромных потерях, — перехват ГУР

Новина з відео

19:17 Россияне атаковали поселок на Луганщине: повреждены дома, пожилая женщина получила ранения

18:55 Светлая быть: ДТЭК восстановил высоковольтной линии, питающей Киевский и Приморский районы Одессы

Новина з відео

18:44 В Запорожскую область прибыли 43 автобуса с "вагнеровцами", — мэр Мелитополя

18:40 Испания на фоне войны в Украине решила обновить свою артиллерию

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:40 В больницах Николаевской области находятся 225 жителей, пострадавших от обстрелов россиян

18:23 СМИ рассказали, как бронепоезд путина парализовал железнодорожное движение в москве

18:17 Смертельные землетрясения в Сирии и Турции: число погибших превысило 46 тысяч

18:16 Украинка вошла в топ-20 на конкурсе Miss Charm-2023

18:10 В Одессе в багажнике собственного авто обнаружили труп бизнесмена

Новина з відео

19:17 Россияне атаковали поселок на Луганщине: повреждены дома, пожилая женщина получила ранения

Новина з відео

18:44 В Запорожскую область прибыли 43 автобуса с "вагнеровцами", — мэр Мелитополя

Новина з відео

15:33 Ночной "отстрел" оккупантов: в СБУ показали, как работают украинские снайперы

Эксклюзив

12:35 Еще одно судно выйдет в рамках программы Grain from Ukraine из черноморского порта: зерно пойдет в Африку

Новина з відео

12:09 Оккупанты повредили десять многоэтажек и ранили двух человек в Хмельницком

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

08:30 Цыганков впервые забивает и отдает голевую передачу в чемпионате Испании

Новина з відео

08:15 Режиссер Семен Горов представил документалку об украинских художниках во время войны

Новина з відео

20:33 Зеленский о военной помощи Украине: снимается табу по дальнобойным ракетам

Новина з відео

20:25 "Не планировала этот релиз": Слава Каминская представила новую украиноязычную песню

Эксклюзив

18:20 Для полного перехода на украинский язык Одесской области понадобится 10 лет: представительница языкового омбудсмена на Юге Ярослава Витко-Присяжнюк

Оновлено

15:00 Сидеть весь день вредно для здоровья — ученые нашли простой способ этому противостоять

10:00 Израиль слезает с забора: помощь Украине будет увеличена, вопрос с поставками оружия остался открытым

Эксклюзив

08:00 Российское вторжение в Украину: неделя 51-я. Возле границы враг строит военные лагеря

22:00 Как россия дестабилизирует ситуацию в Молдове

Рік великої війни

19:30 Что происходит на рынке труда Украины с начала войны

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

18:20 Для полного перехода на украинский язык Одесской области понадобится 10 лет: представительница языкового омбудсмена на Юге Ярослава Витко-Присяжнюк

Эксклюзив

18:00 Россия накапливает ракеты и стягивает к границам с Украиной авиацию: какой может быть атака 24 февраля

Эксклюзив

09:00 Активность антикоррупционеров: лапша на уши Запада или единственная возможность выжить

08:00 Присутствие вагнеровцев в Африке растет

Эксклюзив

23:00 "Во время войны это очень опасная роль": Виктор Ягун о загадочных смертях российских чиновников

Актуальное по теме

None 18 Февраль 19:22

Оккупант рассказал матери об операции "возмездие" и огромных потерях, — перехват ГУР

None 18 Февраль 19:17

Россияне атаковали поселок на Луганщине: повреждены дома, пожилая женщина получила ранения

None 18 Февраль 19:06

Светлая быть: ДТЭК восстановил высоковольтной линии, питающей Киевский и Приморский районы Одессы

None 18 Февраль 19:02

В Запорожскую область прибыли 43 автобуса с "вагнеровцами", — мэр Мелитополя

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB