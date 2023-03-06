Генерал Павлюк вошел в состав Ставки Верховного главнокомандующего
Президент Украины Владимир Зеленский сменил состав Ставки Верховного главнокомандующего. В него ввели назначенного ранее первого заместителя министра обороны Александра Павлюка.
Об этом свидетельствует соответствующий указ президента №129.
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"Постановляю: ввести в персональный состав Ставки Верховного главнокомандующего Павлюка Александра Алексеевича — первого заместителя министра обороны Украины", — говорится в документе.
Указ Зеленского был опубликован сегодня, 6 марта.
Напомним, что 14 февраля Кабинет министров назначил генерала Александра Павлюка замглавы Министерства обороны Украины.
Ранее Павлюк был командующим группировкой Сил и средств обороны Киева.
К слову, 1 марта под председательством первого заместителя министра обороны генерал-лейтенанта Александра Павлюка прошло совместное совещание представителей Министерства обороны, Генерального штаба и руководителей областных территориальных центров комплектования и социальной поддержки. В ходе встречи обсуждались вопросы оптимизации работы военкоматов.