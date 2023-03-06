Генерал Павлюк увійшов до складу Ставки Верховного головнокомандувача

Олександр Павлюк

Президент України Володимир Зеленський змінив склад Ставки Верховного головнокомандувача. До нього ввели призначеного раніше першого заступника міністра оборони Олександра Павлюка.

Про це свідчить відповідний указ президента №129.

Подробиці

"Постановляю: увести до персонального складу Ставки Верховного головнокомандувача Павлюка Олександра Олексійовича — першого заступника міністра оборони України", — йдеться у документі.

Указ Зеленського був опублікований сьогодні, 6 березня.

Нагадаємо, що 14 лютого Кабінет міністрів призначив генерала Олександра Павлюка заступником очільника Міністерства оборони України.

Раніше Павлюк був командувачем угруповання Сил і засобів оборони Києва.

До слова, 1 березня під головуванням першого заступника міністра оборони генерал-лейтенанта Олександра Павлюка відбулась спільна нарада представників Міністерства оборони, Генерального штабу і керівників обласних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Під час зустрічі обговорювалися питання оптимізації роботи військкоматів.