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Гендиректор МАГАТЭ анонсировал визит на Запорожскую АЭС

25 марта 2023 19:08
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Рафаэль Гросси
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси планирует посетить Запорожскую атомную электростанцию. Визит запланирован на следующую неделю.

Об этом сообщается на сайте организации.

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Что известно

Как отмечается, Гросси хочет лично оценить серьезность ситуации с ядерной безопасностью на ЗАЭС, а также подчеркнуть неотложную необходимость защитить станцию на фоне военного конфликта в Украине. Этот визит станет вторым приездом Гросси на ядерный объект и первым с тех пор как 1 сентября прошлого года он установил постоянное присутствие экспертов агентства на ЗАЭС.

"Я решил еще раз съездить на Запорожскую АЭС, чтобы собственными глазами увидеть, как изменилась ситуация с сентября, и поговорить с теми, кто эксплуатирует объект в этих беспрецедентных и очень сложных условиях. Я по-прежнему полон решимости продолжать делать все, что в моих силах, чтобы помочь снизить риск ядерной аварии во время трагической войны в Украине", — сказал Гросси.

Как отметил руководитель организации, несмотря на то, что миссия МАГАТЭ работает на площадке станции уже семь месяцев, ситуация на Запорожской АЭС по-прежнему остается нестабильной.

"Угрозы ядерной безопасности слишком очевидны, как и необходимость действовать сейчас, чтобы предотвратить аварию с потенциальными радиологическими последствиями для здоровья и окружающей среды людей в Украине и за ее пределами. Поэтому я продолжаю работать над предложением по защите станции", — сказал он.

Напомним, ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что создание демилитаризованной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции больше не рассматривается. Он отметил, что это решение связано с трудностями, возникающими при верификации в такой зоне, а также с милитаризацией территории вокруг нее.

Также МАГАТЭ ранее заявило о возможной работе Росатома по восстановлению трех линий электропередач на Запорожской атомной электростанции, что может усилить контроль россии над Запорожской АЭС.

Фото: LEONHARD FOEGER/REUTERS

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