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Энергоатом вывел рабочие энергоблоки на максимальную мощность: зачем это нужно

26 сентября 2023 07:52
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Энергоатом вывел рабочие энергоблоки на максимальную мощность: зачем это нужно
Ровенская АЭС. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В понедельник, 25 сентября, ГП НАЭК "Энергоатом" вывело на максимальную мощность все рабочие атомные энергоблоки. Это прибавило 300 МВт мощности отечественной энергосистеме.

Об этом сообщает Энергоатом.

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Что известно

Сообщается, что на сегодняшний день в Украине 7 работающих энергоблоков.

"Суммарная мощность атомной генерации составляет 6400 МВт. Завершена перегрузка и ведутся пусковые операции на еще одном энергоблоке, который вскоре также будет включен в работу", — говорится в сообщении.

В компании также напомнили, что постепенно выводят из плановых ремонтов все энергоблоки. Этот шаг позволит подготовиться к прохождению осенне-зимнего периода и обеспечить электроэнергией всех потребителей.

Напомним, недавно российские террористы устроили очередную аварию на ЗАЭС. 

Добавим, Украина работает над наращиванием производства урана. Таким образом, стартует вытеснение РФ с рынка.

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