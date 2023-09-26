Энергоатом вывел рабочие энергоблоки на максимальную мощность: зачем это нужно

Ровенская АЭС. Фото: google

В понедельник, 25 сентября, ГП НАЭК "Энергоатом" вывело на максимальную мощность все рабочие атомные энергоблоки. Это прибавило 300 МВт мощности отечественной энергосистеме.

Об этом сообщает Энергоатом.

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Что известно

Сообщается, что на сегодняшний день в Украине 7 работающих энергоблоков.

"Суммарная мощность атомной генерации составляет 6400 МВт. Завершена перегрузка и ведутся пусковые операции на еще одном энергоблоке, который вскоре также будет включен в работу", — говорится в сообщении.

В компании также напомнили, что постепенно выводят из плановых ремонтов все энергоблоки. Этот шаг позволит подготовиться к прохождению осенне-зимнего периода и обеспечить электроэнергией всех потребителей.

Напомним, недавно российские террористы устроили очередную аварию на ЗАЭС.

Добавим, Украина работает над наращиванием производства урана. Таким образом, стартует вытеснение РФ с рынка.