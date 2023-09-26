Енергоатом вивів робочі енергоблоки на максимальну потужність: для чого це потрібно
У понеділок, 25 вересня, ДП НАЕК "Енергоатом" вивело на максимальну потужність усі робочі атомні енергоблоки. Це додало 300 МВт потужності вітчизняній енергосистемі.
Про це повідомляє Енергоатом.
Що відомо
Повідомляється, що на сьогоднішній день в Україні є 7 працюючих енергоблоків.
"Сумарна потужність атомної генерації наразі становить 6400 МВт. Завершено перевантаження і ведуться пускові операції на ще одному енергоблоці, який незабаром також буде включений в роботу", — йдеться у повідомленні.
У компанії також нагадали, що поступово виводять з планових ремонтів усі енергоблоки. Цей крок дозволить підготуватись до проходження осінньо-зимового періоду та забезпечити електроенергією всіх споживачів.
Нагадаємо, нещодавно російські терористи влаштували чергову аварію на ЗАЕС.
Додамо, Україна працює над нарощуванням виробництва урану. Таким чином стартує витіснення РФ з ринку.