Енергоатом вивів робочі енергоблоки на максимальну потужність: для чого це потрібно

Рівненська АЕС. Фото: google

У понеділок, 25 вересня, ДП НАЕК "Енергоатом" вивело на максимальну потужність усі робочі атомні енергоблоки. Це додало 300 МВт потужності вітчизняній енергосистемі.

Про це повідомляє Енергоатом.

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Що відомо

Повідомляється, що на сьогоднішній день в Україні є 7 працюючих енергоблоків.

"Сумарна потужність атомної генерації наразі становить 6400 МВт. Завершено перевантаження і ведуться пускові операції на ще одному енергоблоці, який незабаром також буде включений в роботу", — йдеться у повідомленні.

У компанії також нагадали, що поступово виводять з планових ремонтів усі енергоблоки. Цей крок дозволить підготуватись до проходження осінньо-зимового періоду та забезпечити електроенергією всіх споживачів.

Нагадаємо, нещодавно російські терористи влаштували чергову аварію на ЗАЕС.

Додамо, Україна працює над нарощуванням виробництва урану. Таким чином стартує витіснення РФ з ринку.