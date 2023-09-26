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Енергоатом вивів робочі енергоблоки на максимальну потужність: для чого це потрібно

26 вересня 2023 07:52
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Енергоатом вивів робочі енергоблоки на максимальну потужність: для чого це потрібно
Рівненська АЕС. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У понеділок, 25 вересня, ДП НАЕК "Енергоатом" вивело на максимальну потужність усі робочі атомні енергоблоки. Це додало 300 МВт потужності вітчизняній енергосистемі. 

Про це повідомляє Енергоатом. 

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Що відомо

Повідомляється, що на сьогоднішній день в Україні є 7 працюючих енергоблоків. 

"Сумарна потужність атомної генерації наразі становить 6400 МВт. Завершено перевантаження і ведуться пускові операції на ще одному енергоблоці, який незабаром також буде включений в роботу", — йдеться у повідомленні. 

У компанії також нагадали, що поступово виводять з планових ремонтів усі енергоблоки. Цей крок дозволить підготуватись до проходження осінньо-зимового періоду та забезпечити електроенергією всіх споживачів.

Нагадаємо, нещодавно російські терористи влаштували чергову аварію на ЗАЕС. 

Додамо, Україна працює над нарощуванням виробництва урану. Таким чином стартує витіснення РФ з ринку.  

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