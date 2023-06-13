Проверка территорий в Херсонской области: при каких условиях можно вернуться домой

Работа спасателей в Херсоне. Фото: ГСЧС

В Херсонской области уже более недели продолжают работать военные, спасатели и волонтеры, ликвидируя последствия Каховской трагедии. Вода медленно начинает отходить, но перед тем как разрешить людям вернуться, проводится проверка.

Кто, как и на что проверяет территорию, эксклюзивно для Новини.LIVE рассказал первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский.

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Первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский. Фото: Facebook

"Первый этап — обследование взрывотехников, второй — правоохранители, третий — коммунальщики и экологи. Последние проверяют санитарно-эпидемиологическое состояние, вывозят биологические отходы на утилизацию. Только после этого территорию и помещение можно считать проверенной", — сказал он.

Напомним, несмотря на ливни, в Херсоне уже отходит вода. В некоторых районах уже началась откачка воды из дворов мотопомпами, чтобы затем производить откачку воды и из подтопленных домов.

В результате подрыва дамбы Каховской ГЭС уже известно о 10 погибших в Херсоне и области. 41 человек считается пропавшим без вести.

