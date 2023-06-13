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Перевірка в три етапи: як і хто обстежує території на Херсонщині, звідки відходить вода

13 червня 2023 19:00
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Перевірка територій на Херсонщині: за яких умов можна повернутися додому
Робота рятувальників у Херсоні. Фото: ДСНС
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

На Херсонщині вже понад тиждень продовжують працювати військові, рятувальники та волонтери, ліквідовуючи наслідки Каховської трагедії. Вода повільно починає відходити, але перед тим як дозволити людям повернутися, проводиться перевірка. 

Хто, як і на що перевіряє територію, ексклюзивно для Новини.LIVE розповів перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський. 

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Юрій Соболевський
Перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський. Фото: Facebook

"Перший етап — обстеження вибухотехніків, другий — правоохоронці, третій — комунальники й екологи. Останні перевіряють санітарно-епідеміологічний стан, вивозять біологічні відходи на утилізацію. Тільки після цього територію та приміщення можна вважати перевіреною", — сказав він. 

Нагадаємо, незважаючи на зливи, у Херсоні вже відходить вода. В деяких районах вже почалося відкачування води з дворів мотопомпами, щоб потім проводити відкачку води і з підтоплених осель.

Внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС уже відомо про 10 загиблих у Херсоні та області. 41 людина вважається зниклою безвісти.

 

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