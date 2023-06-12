В Херсоні ввели заборону на в'їзд в один із мікрорайонів

Ситуація в Херсоні. Фото: Новини.LIVE

У Херсоні з 13 червня буде заборонено вʼїзд до мікрорайону Корабел. Саме в цьому районі впроваджують спеціальну комендантську годину.

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

Читайте також:

Скільки триватиме комендантська година

За його словами, комендантська година буде діяти з 15:00 13 червня до 12:00 наступної доби. Такі нововведення триватимуть до 19 червня включно.

В чому причина

Роман Мрочко пояснив, що в цьому районі будуть проводити розмінування, слідчі дії та працюватимуть комунальні служби.

"Евакуація населення триває. Вона здійснюватиметься представниками ДСНС та міської військової адміністрації", — додав він.

Видача гуманітарної допомоги та ліків

Крім того, у Херонській МВА повідомили, що після спаду води буде визначено локації видачі гуманітарної допомоги і лікарських засобів, які можна буде отримати з 12:00 по 15:00 кожного дня.

Подовження комендантської години в Херсоні

Сьогодні, 12 червня, після засідання Штабу в Херсоні було вирішено ініціювати подовження комендантської години в місті. Усе для того, щоб ліквідація наслідків після підриву Каховської ГЕС пройшла більш оперативно та швидше.

Відомо, що рівень води падає дуже швидко. Почали зʼявлятися дахи автомобілів, дерева, металеві конструкції, сміття. Постало нагальне завдання прибрати наслідки затоплення. До міста скерують додаткові сили комунальників з інших регіонів, а також спеціальну техніку.

"Будемо ініціювати подовження комендантської години у Херсоні для того, щоб ми могли оперативно ліквідувати всі подальші наслідки підриву ГЕС", — зазначив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Нагадаємо, внаслідок підриву греблі Каховської гідроелектростанції до узбережжя Одещини течією прибиває сміття, серед якого можуть бути небезпечні предмети, які не одразу можна ідентифікувати. Наразі мінна небезпека на узбережжі всієї області суттєво зросла.