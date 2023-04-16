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"Помогаем всем 24/7": на Черниговщине ГСЧС спасла собаку

16 апреля 2023 02:58
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
"Помогаем всем 24/7": на Черниговщине ГСЧС спасла собаку
Спасатель ГСЧС и спасенный пес "Дружок". Фото: ГСЧС
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В субботу, 15 апреля, во время ликвидации последствий подтопления в Черниговской области удалось спасти маленького пса.

Об этом сообщили спасатели ГСЧС.

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Спасенный маленький друг

Спасатели работали в одном из населенных пунктов. Они показали только что спасенную собачку, заявив, что уже назвали его "Дружок".

"Знакомьтесь, это Дружок. Сегодня его спасли от большой воды наши черниговские чрезвычайники", — говорится в сообщении.

Также в ГСЧС добавили, что работают 24/7 и всегда готовы прийти на помощь.

 

Напомним, что спасатели обнародовали оперативную информацию о ликвидации последствий частичных подтоплений на территории Украины. По состоянию на 16.00 15 апреля оставались подтопленными около 600 домохозяйств в 14 населенных пунктах и 28 жилых домов.

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