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"Допомагаємо усім 24/7": на Чернігівщині ДСНС врятувала пса

16 квітня 2023 02:58
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
"Допомагаємо усім 24/7": на Чернігівщині ДСНС врятувала пса
Рятувальник ДСНС та врятований пес "Дружок". Фото: ДСНС
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У суботу, 15 квітня, під час ліквідації наслідків підтоплення на Чернігівщині вдалося врятувати малого пса. 

Про це повідомили рятувальники ДСНС.

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Врятований маленький друг

Рятувальники саме працювали в одному з населених пунктів. Вони показали щойно врятованого песика, заявивши, що вже назвали його "Дружок".

"Знайомтесь, це Дружок. Сьогодні його врятували від великої води наші чернігівські надзвичайники", — йдеться в повідомленні.

Також в ДСНС додали, що працюють 24/7 й завжди готові прийти на допомогу. 

 

Нагадаємо, що рятувальники оприлюднили оперативну інформацію щодо ліквідації наслідків часткових підтоплень на території України. Станом на 16:00 15 квітня залишалися підтопленими близько 600 дворогосподарств у 14 населених пунктах та 28 житлових будинків. 

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