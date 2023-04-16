"Допомагаємо усім 24/7": на Чернігівщині ДСНС врятувала пса

Рятувальник ДСНС та врятований пес "Дружок". Фото: ДСНС

У суботу, 15 квітня, під час ліквідації наслідків підтоплення на Чернігівщині вдалося врятувати малого пса.

Про це повідомили рятувальники ДСНС.

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Врятований маленький друг

Рятувальники саме працювали в одному з населених пунктів. Вони показали щойно врятованого песика, заявивши, що вже назвали його "Дружок".

"Знайомтесь, це Дружок. Сьогодні його врятували від великої води наші чернігівські надзвичайники", — йдеться в повідомленні.

Також в ДСНС додали, що працюють 24/7 й завжди готові прийти на допомогу.

Нагадаємо, що рятувальники оприлюднили оперативну інформацію щодо ліквідації наслідків часткових підтоплень на території України. Станом на 16:00 15 квітня залишалися підтопленими близько 600 дворогосподарств у 14 населених пунктах та 28 житлових будинків.