"Допомагаємо усім 24/7": на Чернігівщині ДСНС врятувала пса
У суботу, 15 квітня, під час ліквідації наслідків підтоплення на Чернігівщині вдалося врятувати малого пса.
Про це повідомили рятувальники ДСНС.
Врятований маленький друг
Рятувальники саме працювали в одному з населених пунктів. Вони показали щойно врятованого песика, заявивши, що вже назвали його "Дружок".
"Знайомтесь, це Дружок. Сьогодні його врятували від великої води наші чернігівські надзвичайники", — йдеться в повідомленні.
Також в ДСНС додали, що працюють 24/7 й завжди готові прийти на допомогу.
Нагадаємо, що рятувальники оприлюднили оперативну інформацію щодо ліквідації наслідків часткових підтоплень на території України. Станом на 16:00 15 квітня залишалися підтопленими близько 600 дворогосподарств у 14 населених пунктах та 28 житлових будинків.