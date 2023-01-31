В Норвегии рассказали, когда Украина получит танки Leopard 2

Министр обороны Норвегии Берн Арильд Грам

Норвегия вскоре отправит в Украину танки Leopard 2 немецкого производства. Скорее всего, они прибудут в Украину уже в марте.

Об этом в интервью AFP заявил министр обороны страны Берн Арильд Грам.

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Пока в официальном Осло не называет количества танков, которые планируют отправить в Украину.

"Мы еще не определили количество", — сказал министр обороны Берн Арильд Грам в комментарии агентству AFP.

Впрочем, по его словам, Leopard 2 прибудут в Украину уже в конце марта.

Как известно, в Украину уже направляются боевые машины пехоты M2 Bradley, вошедшие в новый пакет помощи от США. На днях в Пентагоне сообщалось, что груз, содержащий более 60 Bradley, покинул берега Норт-Чарлстона в Южной Каролине на прошлой неделе. Он обязан обеспечить украинским силам дополнительные наступательные и оборонные способности защиты границ от незаконного вторжения россии.

Напомним, ранее стало известно, что Украина получит от партнеров современные германские танки Leopard 2. Германия официально подтвердила свои намерения.

Владимир Зеленский поблагодарил канцлера Германии Олафа Шольца за передачу Украине танков Leopard. По словам гаранта, этот шаг — зеленый свет всем остальным партнерам по аналогичному оружию.

Также министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что Мадрид готов предоставить Украине танки Leopard 2 немецкого производства. Техника будет передана после того, как Германия предоставит на это согласие.