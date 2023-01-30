БМП M2 Bradley вже на шляху до України, — ЗМІ
Бойові машини піхоти M2 Bradley, які увійшли до нового пакета допомоги від США, вже на шляху до України. Про постачання було оголошено на початку 2023 року.
Про це повідомляє кореспондент Fox News Лукас Томлінсон.
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M2 Bradley для України
"Понад 60 американських Bradley прямують в Україну після вильоту з Норт-Чарлстона, Південна Кароліна, минулого тижня", — написав журналіст.
Раніше в Пентагоні повідомили, що вантаж, що містить понад 60 Bradley, залишив береги Норт-Чарлстона в Південній Кароліні минулого тижня. Він має забезпечити українським силам додаткові наступальні та оборонні можливості захисту кордонів від незаконного вторгнення рф.
"Ситуація в Україні справді вивела на перший план важливість матеріально-технічного забезпечення та складність проєктування та підтримки потужності", — сказала командувач транспортного командування Збройних сил США Жаклін Ван Овост.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна отримає від партнерів сучасні німецькі танки Leopard 2. Німеччина офіційно підтвердила свої наміри.
Володимир Зеленський подякував канцлерові Німеччини Олафу Шольцу за передачу Україні танків Leopard. За словами гаранта, цей крок — зелене світло усім іншим партнерам щодо аналогічної зброї.
Також міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що Мадрид готовий надати Україні танки Leopard 2 німецького виробництва. Техніка буде передана після того, як Німеччина надасть на це згоду.