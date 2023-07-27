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В Беларусь прибыла 12 колонна "вагнеровцев" вместе с бронемобилями

27 июля 2023 19:16
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Беларусь прибыла 12 колонна "вагнеровцев" вместе с бронемобилями
Бойцы ППК "Вагнера". Фото: росСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Беларусь прибыла уже 12 колонна "вагнеровцев" вместе с бронеавтомобилями. Вероятно, бойцы ЧВК "Вагнера" направляются в свой полевой лагерь.

Об этом сообщает мониторинговая группа "Белорусский Гаюн".

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Мониторинговый канал заметил, что 12-я колонна с техникой ППК "Вагнер" зашла в Беларусь через пункт пропуска Понятовка (РФ) — Дзвинчатка (РБ), и сейчас двигается по трассе Р122 в Чаусы (Могилевская область) в сопровождении ГАИ РБ.

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Трасса, по которой движется колонна "вагнеровцев". Фото: "Белорусский Гаюн"

В колонне по меньшей мере 50 единиц автомобильной техники, а именно:

  • пять бронеавтомобилей "Щука" ("Чекан"),
  • три бензовоза,
  • автобус,
  • 17 фур,
  • мин. 3 трала (перевозят экскаватор, бензовоз и бронеавтомобиль "Щука" ("Чекан"),
  • шесть КамАЗов (тент),
  • две "буханки",
  • пикапы и легковые автомобили.

"Это, по меньшей мере, вторая колонна ЧВК "Вагнер", которая зашла в Беларусь с бронеавтомобилями "Щука" ("Чекан")", — говорится в сообщении.

Напомним, недавно стало известно, что главарем "вагнеровцев" в Беларуси стал уроженец Черновецкой области.

Также мы писали, что на фоне прибытия "вагнеровцев" в Беларусь Польша усилила свою границу с РБ. В России сразу истерически отреагировали.

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