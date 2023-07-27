В Беларусь прибыла 12 колонна "вагнеровцев" вместе с бронемобилями
В Беларусь прибыла уже 12 колонна "вагнеровцев" вместе с бронеавтомобилями. Вероятно, бойцы ЧВК "Вагнера" направляются в свой полевой лагерь.
Об этом сообщает мониторинговая группа "Белорусский Гаюн".
"Вагнеровцы" направляются в Беларусь
Мониторинговый канал заметил, что 12-я колонна с техникой ППК "Вагнер" зашла в Беларусь через пункт пропуска Понятовка (РФ) — Дзвинчатка (РБ), и сейчас двигается по трассе Р122 в Чаусы (Могилевская область) в сопровождении ГАИ РБ.
В колонне по меньшей мере 50 единиц автомобильной техники, а именно:
- пять бронеавтомобилей "Щука" ("Чекан"),
- три бензовоза,
- автобус,
- 17 фур,
- мин. 3 трала (перевозят экскаватор, бензовоз и бронеавтомобиль "Щука" ("Чекан"),
- шесть КамАЗов (тент),
- две "буханки",
- пикапы и легковые автомобили.
"Это, по меньшей мере, вторая колонна ЧВК "Вагнер", которая зашла в Беларусь с бронеавтомобилями "Щука" ("Чекан")", — говорится в сообщении.
Напомним, недавно стало известно, что главарем "вагнеровцев" в Беларуси стал уроженец Черновецкой области.
Также мы писали, что на фоне прибытия "вагнеровцев" в Беларусь Польша усилила свою границу с РБ. В России сразу истерически отреагировали.