В Беларусь прибыла 12 колонна "вагнеровцев" вместе с бронемобилями

Бойцы ППК "Вагнера". Фото: росСМИ

В Беларусь прибыла уже 12 колонна "вагнеровцев" вместе с бронеавтомобилями. Вероятно, бойцы ЧВК "Вагнера" направляются в свой полевой лагерь.

Об этом сообщает мониторинговая группа "Белорусский Гаюн".

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Мониторинговый канал заметил, что 12-я колонна с техникой ППК "Вагнер" зашла в Беларусь через пункт пропуска Понятовка (РФ) — Дзвинчатка (РБ), и сейчас двигается по трассе Р122 в Чаусы (Могилевская область) в сопровождении ГАИ РБ.

Трасса, по которой движется колонна "вагнеровцев". Фото: "Белорусский Гаюн"

В колонне по меньшей мере 50 единиц автомобильной техники, а именно:

пять бронеавтомобилей "Щука" ("Чекан"),

три бензовоза,

автобус,

17 фур,

мин. 3 трала (перевозят экскаватор, бензовоз и бронеавтомобиль "Щука" ("Чекан"),

шесть КамАЗов (тент),

две "буханки",

пикапы и легковые автомобили.

"Это, по меньшей мере, вторая колонна ЧВК "Вагнер", которая зашла в Беларусь с бронеавтомобилями "Щука" ("Чекан")", — говорится в сообщении.

Напомним, недавно стало известно, что главарем "вагнеровцев" в Беларуси стал уроженец Черновецкой области.

Также мы писали, что на фоне прибытия "вагнеровцев" в Беларусь Польша усилила свою границу с РБ. В России сразу истерически отреагировали.