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До Білорусі прибула незвична колона "вагнерівців": в чому її особливість

25 липня 2023 21:35
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
До Білорусі прибула незвична колона "вагнерівців": в чому її особливість
Колона техніки ПВК "Вагнера" у районі Воронежа. Фото: REUTERS
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

До Білорусі прибула уже 11-а колона бойовиків російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнера". Однак вперше від початку перекидання "вагнерівців" у Білорусь у складі колони помітили бронеавтомобілі. 

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн". 

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Що відомо про нову колону "вагнерівців" 

Як зазначається у повідомленні, 11-а колона з технікою ПВК "Вагнер" рухається трасою Р43 (ділянка Кричев — Чериков). У складі колони щонайменше 29 одиниць автомобільної техніки. Зокрема: 

  • один УАЗ-Патріот;
  • один позашляховик;
  • шість бронеавтомобілів "Щука" ("Чекан"; один с причепом);
  • 11 фур;
  • шість тягачів (на півпричепах — 6 екскаваторів и одна ГАЗель);
  • два Урал-4320 (тент);
  • два КамАЗ (тент, с літерами Z на капоті).
Інформація про колону "вагнерівців" у Білорусі
Інформація про колону "вагнерівців" у Білорусі

В організації вказують, що бронеавтомобілі "Щука" ("Чекан") є характерним для "Вагнера" транспортним засобом, однак раніше подібні автомобілі у колонах найманців, які прибували до Білорусі, не фіксувалися.

Маршрут колони 

Монаторингова група припускає, що колона може рухатися за такими маршрутами:

  • кордон РФ/РБ — траса Р43 (через Черіков, Довськ, Бобруйск) — траса М5  — польовий табір у селі Цель.
  • кардон РФ/РБ — траса Р43 (через Кричев, Чериков) — траса Р122 (через Чауси, Могильов) траси М8 і Р93 (Могилів — Бобруйск) — траса М5  — польовий табір у селі Цель.
Прибуття нової колони "вагнерівців" у Білорусь. Фото: t.me/Hajun_BY
Прибуття нової колони "вагнерівців" у Білорусь. Фото: t.me/Hajun_BY

Нагадаємо, 23 липня у Санкт-Петербурзі відбулася зустріч самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка та російського диктатора Володимира Путіна. На переговорах, зокрема, білоруський очільник поскаржився на "вагнерівців", які нібито хочуть атакувати Польщу.

Також раніше представник ГУР Вадим Скібіцький зазначив, що воєнна розвідка України уважно стежить за діяльністю найманців російського терористичного угруповання ПВК "Вагнер" у Білорусі. Наразі прямої загрози нападу на Україну немає. 

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