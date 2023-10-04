Действия вооруженных оккупантов на ЗАЭС увеличивают риск радиационной аварии, — Энергоатом

Оккупанты на Запорожской АЭС. Фото: росСМИ

Россияне не соблюдают требования лицензии Госатомрегулирования по эксплуатации энергоблоков временно оккупированной Запорожской АЭС. Это увеличивает возможность радиационной аварии на станции.

Об этом говорится в заявлении президента Энергоатома Петра Котина, сообщает пресс-служба компании.

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Отмечается, что российские захватчики на ЗАЭС вывели энергоблок №4 из состояния "холодная остановка" в состояние "горячая остановка". В то же время энергоблок №6, по информации МАГАТЭ, выводят из "горячего" состояния в "холодное".

"Пребывание российских военных, оружия и тяжелой техники на территории Запорожской АЭС, а также несоблюдение требований лицензий Госатомрегулирования ведет к неизбежной деградации оборудования и систем станции, важных для безопасности. Это может привести не только к росту количества отказов оборудования, но и спровоцировать возникновение радиационной аварии", — подчеркнул президент Энергоатома.

Котин напомнил, что выполнение лицензионных требований эксплуатации атомных энергоблоков является залогом безопасной эксплуатации АЭС, а это безопасность персонала, населения и окружающей среды.

В соответствии с требованиями лицензий Госатомрегулирования по эксплуатации энергоблоков ЗАЭС, в которые в июне текущего года были внесены изменения, все энергоблоки станции должны находиться исключительно в состоянии "холодной остановки". В свою очередь, перевод энергоблоков в более опасное состояние "горячая остановка" — запрещен.

"Такие требования к эксплуатации энергоблоков ЗАЭС были выдвинуты из-за отсутствия своевременного и качественного технического обслуживания и необходимых текущих ремонтов оборудования в течение всего времени оккупации станции. Но фейковая администрация пренебрегает не только законными требованиями легитимного оператора — Энергоатома — и регулятора, а и здравого смысла", — отметил глава Энергоатома.

Действия оккупантов провоцируют аварийные ситуации

В Энергоатоме напомнили, что подобные действия оккупантов уже привели к ряду аварийных ситуаций. В частности, на четвертом энергоблоке в результате его разогрева произошла протекающая вода с первого до второго контура, что является нарушением одного из барьеров на пути распространения радиоактивного загрязнения.

Аналогичная ситуация произошла и при попытке захватчиков "разогреть" шестой энергоблок. Кроме того, его перевод в "горячее" состояние привело к значительному увеличению количества жидких радиоактивных отходов на площадке, что несет потенциальный ущерб для персонала, населения и окружающей среды.

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