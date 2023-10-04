Дії озброєних окупантів на ЗАЕС збільшують ризик радіаційної аварії, — Енергоатом

Окупанти на Запорізькій АЕС. Фото: росЗМІ

Росіяни не дотримуються вимог ліцензії Держатомрегулювання щодо експлуатації енергоблоків тимчасово окупованої Запорізької АЕС. Це збільшує ймовірність радіаційної аварії на станції.

Про це йдеться у заяві президента Енергоатому Петра Котіна, повідомляє пресслужба компанії.

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Зазначається, що російські загарбники на ЗАЕС вивели енергоблок №4 зі стану "холодний зупин" у стан "гарячий зупин". Натомість енергоблок №6, за інформацією МАГАТЕ, виводять з "гарячого" стану в "холодний".

"Перебування російських військових, зброї та важкої техніки на майданчику Запорізької АЕС, а також недотримання вимог ліцензій Держатомрегулювання веде до неминучої деградації обладнання та систем станції, важливих для безпеки. Це може призвести не лише до зростання кількості відмов обладнання, а й спровокувати виникнення радіаційної аварії", — наголосив президент Енергоатому.

Котін нагадав, що виконання ліцензійних вимог експлуатації атомних енергоблоків є запорукою безпечної експлуатації АЕС, а це — безпека персоналу, населення та довкілля.

Відповідно до вимог ліцензій Держатомрегулювання щодо експлуатації енергоблоків ЗАЕС, до яких у червні поточного року були внесені зміни, всі енергоблоки станції мають перебувати виключно у стані "холодний зупин". В свою чергу, переведення енергоблоків у більш небезпечний стан "гарячий зупин" — заборонений.

"Такі вимоги до експлуатації енергоблоків ЗАЕС були висунуті через відсутність своєчасного та якісного технічного обслуговування та необхідних поточних ремонтів обладнання протягом всього часу окупації станції. Але фейкова адміністрація нехтує не тільки законними вимогами легітимного оператора — Енергоатому — та регулятора, а й здоровим глуздом", — зазначив очільник Енергоатому.

Дії окупантів провокують аварійні ситуації

В Енергоатомі нагадали, що такі дії окупантів вже призвели до низки аварійних ситуацій. Зокрема, на четвертому енергоблоці внаслідок його розігріву відбулось протікання води з першого до другого контуру, що є порушенням одного з бар’єрів на шляху розповсюдження радіоактивного забруднення.

Аналогічна ситуація сталась і під час спроби загарбників "розігріти" шостий енергоблок. Крім того, його переведення в "гарячий" стан спричинило значне збільшення кількості рідких радіоактивних відходів на майданчику, що несе потенційну шкоду для персоналу, населення та навколишнього середовища.

Раніше ми повідомляли, що Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна увійшла до складу Ради керуючих МАГАТЕ на 2023–2025 роки. Він подякував кожній країні, яка надала підтримку щодо української заявки.

Нагадаємо, нещодавно Рафаеля Маріано Гроссі повторно призначили на посаду генерального директора Міжнародного агентства з ядерної енергії. Він працюватиме на цій посаді ще наступні чотири роки.