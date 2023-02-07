Зеленский выступил в Верховной Раде - что он сказал

"Благодарю всех, кто удерживается от слухов": Зеленский выступил в Верховной Раде
Президент Украины Владимир Зеленский выступил в Верховной Раде Украины. Он обратился к народным депутатам и поблагодарил за поддержку.
Об этом Зеленский сообщил в Telegram.
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Заявление Зеленского
Зеленский напомнил, что сейчас в Украине осуществляются разные кадровые изменения в сфере обороны и безопасности, которые способны усилить позиции страны.
Также Зеленский поблагодарил всех, кто воздерживается от слухов или других псевдо-информаций, которые могут ослабить сосредоточенность людей в работе на победу Украины.
"Только помогая нашему государству, только не давая врагу играть с эмоциями наших людей и только делая все, чтобы у наших воинов было больше оружия, мы можем обеспечить успех Украины. И — обеспечим", — сказал Президент Украины.
Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с премьер-министром Бельгии Александром де Кроо. Стороны обсудили продолжение оборонного сотрудничества.
Президент Украины Зеленский поблагодарил Александра де Кроо за мощный предыдущий пакет военной помощи и обсудил с ним продолжение оборонного сотрудничества. Также стороны обсудили поддержку украинских инициатив в ООН, ускорение следующего санкционного пакета Европейского Союза.