Зеленський виступив у Верховній Раді - що він сказав

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський виступив у Верховній Раді України. Він звернувся до народних депутатів та подякував за підтримку.

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

Заява Зеленського

Зеленський нагадав, що зараз в Україні здійснюються різні кадрові зміни у сфері оборони та безпеки, які здатні посилити позиції країни.

Також Зеленський подякував усім, хто утримується від чуток чи інших псевдоінформацій, які можуть послабити зосередженість людей у роботі на перемогу України.

"Лише допомагаючи нашій державі, тільки не даючи ворогові грати з емоціями наших людей і тільки роблячи все, щоб у наших воїнів було більше зброї, ми можемо забезпечити успіх України. І забезпечимо", — сказав Президент України.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський провів телефонні переговори з прем'єр-міністром Бельгії Олександром де Кроо. Сторони обговорили продовження оборонної співпраці.

Президент України Зеленський подякував Олександру де Кроо за потужний попередній пакет військової допомоги та обговорив з ним продовження оборонної співпраці. Також сторони обговорили підтримку українських ініціатив в ООН, прискорення наступного пакета санкцій Європейського Союзу.