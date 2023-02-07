Зеленський виступив у Верховній Раді - що він сказав

"Дякую всім, хто утримується від чуток": Зеленський виступив у Верховній Раді
Президент України Володимир Зеленський виступив у Верховній Раді України. Він звернувся до народних депутатів та подякував за підтримку.
Про це Зеленський повідомив у Telegram.
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Заява Зеленського
Зеленський нагадав, що зараз в Україні здійснюються різні кадрові зміни у сфері оборони та безпеки, які здатні посилити позиції країни.
Також Зеленський подякував усім, хто утримується від чуток чи інших псевдоінформацій, які можуть послабити зосередженість людей у роботі на перемогу України.
"Лише допомагаючи нашій державі, тільки не даючи ворогові грати з емоціями наших людей і тільки роблячи все, щоб у наших воїнів було більше зброї, ми можемо забезпечити успіх України. І забезпечимо", — сказав Президент України.
Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський провів телефонні переговори з прем'єр-міністром Бельгії Олександром де Кроо. Сторони обговорили продовження оборонної співпраці.
Президент України Зеленський подякував Олександру де Кроо за потужний попередній пакет військової допомоги та обговорив з ним продовження оборонної співпраці. Також сторони обговорили підтримку українських ініціатив в ООН, прискорення наступного пакета санкцій Європейського Союзу.