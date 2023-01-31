Зеленский рассказал про новости для Украины - новое видеообращение

Ожидаем новостей для Украины: Зеленский про решение союзников в ЕС
Президент Украины Владимир Зеленский в традиционном вечернем обращении заявил, что Украина ожидает новостей. По словам украинского лидера, ожидаются решения партнеров в Евросоюзе, которые будут соответствовать достигнутому уровню взаимодействия между нашими институтами и ЕС и украинскому прогрессу.
Соответствующее видеообращение Зеленский разместил в Telegram.
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Слова Зеленского
"Финализируем нашу подготовку к саммиту Украина — ЕС, который запланирован на эту неделю. В общем, неделя должна быть в полной мере этого слова — евроинтеграционной", — сказал Президент.
Также он сообщил, что Украина ожидает новостей. Это связано с решениями союзников в Евросоюзе, которые будут соответствовать достигнутым уровням взаимодействия между нашими институтами и ЕС и нашему прогрессу. Прогресса, который очевидно — даже несмотря на полномасштабную войну.
"Подробно прорабатываем ситуацию во всех основных оперативных направлениях и — в перспективе. То, к чему готовится кафир, и то, чем мы уже отвечаем на такую подготовку рф к попытке реванша", — уточнил Зеленский.
Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с премьер-министром Бельгии Александром де Кроо. Стороны обсудили продолжение оборонного сотрудничества.
Президент Украины Зеленский поблагодарил Александра де Кроо за мощный предыдущий пакет военной помощи и обсудил с ним продолжение оборонного сотрудничества. Также стороны обсудили поддержку украинских инициатив в ООН, ускорение следующего санкционного пакета Европейского Союза.