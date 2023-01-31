Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Безопасность arrow Ожидаем новостей для Украины: Зеленский про решение союзников в ЕС arrow

Ожидаем новостей для Украины: Зеленский про решение союзников в ЕС

31 января 2023 23:09
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Зеленский рассказал про новости для Украины - новое видеообращение
Президент Украины Владимир Зеленский
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Президент Украины Владимир Зеленский в традиционном вечернем обращении заявил, что Украина ожидает новостей. По словам украинского лидера, ожидаются решения партнеров в Евросоюзе, которые будут соответствовать достигнутому уровню взаимодействия между нашими институтами и ЕС и украинскому прогрессу.

Соответствующее видеообращение Зеленский разместил в Telegram.

Читайте также:

Слова Зеленского 

"Финализируем нашу подготовку к саммиту Украина — ЕС, который запланирован на эту неделю. В общем, неделя должна быть в полной мере этого слова — евроинтеграционной", — сказал Президент.

Также он сообщил, что Украина ожидает новостей. Это связано с решениями союзников в Евросоюзе, которые будут соответствовать достигнутым уровням взаимодействия между нашими институтами и ЕС и нашему прогрессу. Прогресса, который очевидно даже несмотря на полномасштабную войну.

"Подробно прорабатываем ситуацию во всех основных оперативных направлениях и — в перспективе. То, к чему готовится кафир, и то, чем мы уже отвечаем на такую подготовку рф к попытке реванша", — уточнил Зеленский.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с премьер-министром Бельгии Александром де Кроо. Стороны обсудили продолжение оборонного сотрудничества.

Президент Украины Зеленский поблагодарил Александра де Кроо за мощный предыдущий пакет военной помощи и обсудил с ним продолжение оборонного сотрудничества. Также стороны обсудили поддержку украинских инициатив в ООН, ускорение следующего санкционного пакета Европейского Союза. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

23:51 Стало известно, в каком полуфинале "Евровидение-2023" будет голосовать Украина

23:49 В Литве считают, что российские послы в ЕС не нужны

23:30 В россии хотят снести памятник Леси Украинцы: что планируют поставить на этом месте

23:24 В Yasno рассказали, сколько домов в Киеве не отключают от электроэнергии

23:13 Украинцам объяснили, как отправлять посылки за границу Укрпочтой

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

23:04 В Мариуполе прогремело не менее семи взрывов: что известно

22:40 США не выявили признаков нецелевого использования денежных средств, предоставленных Украине

22:23 В Шостке на госпредприятии раздался сильный взрыв: пострадали люди

22:15 Третий эпизод сериала "Последние из нас" установил новый рекорд: такого не было у "Дома дракона"

22:09 В праздничном обращении Орбан заявил, что Венгрия граничит с россией, а не с Украиной

Новина з відео

20:55 "У нас армия упадет как карточный дом": оккупант жалуется на низкую боеспособность среди военных

Новина з відео

18:43 ВСУ объяснили, почему сегодня три раза объявляли воздушную тревогу

Эксклюзив

17:00 "Информвойну на книжном рынке мы проиграли": владелец "Фолио" Александр Красовицкий

Новина з відео

16:55 Гороскоп на 1 февраля: Львам — время на самоанализ, Скорпионам — не торопиться

Эксклюзив

16:30 Коваленко: "россия планирует захватить весь Донбасс в ближайшие месяцы, но ВСУ готовят сюрприз врагу"

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

16:20 В Одессе горел социальный центр для переселенцев: последствия и вероятная причина пожара

Новина з відео

14:49 Мэру Броваров вручили повестку во время заседания горсовета

Новина з відео

14:30 Крымские партизаны ликвидировали двух офицеров росгвардии: как это произошло

Новина з відео

12:33 В Одессе задержали двух мужчин, которые сотрудничали с рф

Новина з відео

11:07 Светлана Тарабарова рассекретила пол третьего ребенка

18:30 Как изменилась военная тактика россии за почти год полномасштабного вторжения

Эксклюзив

17:00 "Информвойну на книжном рынке мы проиграли": владелец "Фолио" Александр Красовицкий

Эксклюзив

16:30 Коваленко: "россия планирует захватить весь Донбасс в ближайшие месяцы, но ВСУ готовят сюрприз врагу"

12:30 Драка жабы и гадюк: как Пригожин и Рогозин Гиркина на фронт не пускали

Эксклюзив

12:16 Селезнев перечислил три составляющие, необходимые ВСУ для начала контрнаступления

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

11:14 Селезнев сказал, по каким направлениям враг имеет инициативу

08:00 Как Европа выживает без российского газа

Эксклюзив

18:00 Трагедия над Броварами: почему упал министерский вертолет — версии

14:00 "Бавовна" в Иране: детали удара по союзнику путина и что означает "последнее предупреждение"

08:00 Насильники, грабители, убийцы: как реагируют в россии на массовое возвращение зэков Пригожина

Актуальное по теме

None 31 Январь 23:52

Стало известно, в каком полуфинале "Евровидение-2023" будет голосовать Украина

None 31 Январь 23:47

В Литве считают, что российские послы в ЕС не нужны

None 31 Январь 23:36

В россии хотят снести памятник Леси Украинцы: что планируют поставить на этом месте

None 31 Январь 23:46

В Yasno рассказали, сколько домов в Киеве не отключают от электроэнергии

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB