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Спасет ли от ядерного взрыва защитный костюм за 100 грн

8 июня 2023 15:58
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Защитные костюмы от радиации: цены в Интернете
Персональный защитный костюм. Фото: ranok.ictv.ua
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

После подрыва оккупантами Каховской ГЭС политики и эксперты снова подняли тему ядерной опасности. Украинцы начали готовить тревожные чемоданы и в сети делятся тем, что покупают. В частности, защитные костюмы, цена на которые стартует от 100 грн и достигает нескольких тысяч.

Защитит ли от радиации комбинезон за 100 грн, Новини.LIVE эксклюзивно узнало у преподавателя химии Атмосферной школы Глеба Репича.

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Самый дешевый защитный костюм, который продается в Интернете, стоит 100 грн, средняя цена — 1200 грн, самая высокая — 7 800 грн за штуку. Относительно разницы среди костюмов в качестве и цене, Глеб Репич уверяет — дешево не значит плохо.

Защитный костюм
Продажа защитных костюмов. Фото: скриншот

Он считает, что гражданским хватит обычного костюма защиты, а профессиональные комбинезоны по несколько тысяч гривен предназначены для людей, работающих в зоне радиоактивного поражения.

"Конечно, разница в костюмах важна. Но супер профи костюмы созданы для людей, которые будут работать в зоне радиоактивного поражения. Им это реально нужно. Для гражданских мы не предполагаем, что они будут задействованы в работе, они подлежат эвакуации", — сказал химик.

Напомним, в блиц-интервью Новини.LIVE Олег Бондаренко рассказал, почему разрушение Каховской ГЭС такая же катастрофа для Украины, как и взрыв на ЧАЭС и сколько времени понадобится на ее восстановление. Эксперт дал прогноз, подорвет ли Путин ЗАЭС.

Новини.LIVE сделало обзор цен на защитные костюмы от радиации.

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