Ядерна небезпека: де купити костюми хімічного захисту

Кадр із серіалу "Чорнобиль". Фото: НВО

Після того, як російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, у світі знову заговорили про ядерну небезпеку. І доки експерти та політики оцінюють ризики того, чи підірве Путін ЗАЕС, в українців нова хвиля страху ядерного вибуху. Люди купують костюми захисту.

Новини.LIVE дізналося ціни на захисний одяг і запитало хіміка про ефективність такого захисту при ядерному вибуху.

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— В чому причина такої покупки?

— Кончені сусіди по периметру держави.

Такі діалоги нині точаться під постом політика Олексія Мушака у Facebook. Чоловік виклав фотографію в захисному костюмі від радіації, підписавши фото: "Взяв на всю сім’ю".

Допис Олексія Мушака про покупку захисного костюму. Фото: скріншот

У коментарях різні думки, хтось жартує про Щекавицю, хтось реально запитує де купити костюм, як одягати і чи ефективним є такий захист. Сам політик зізнався, що придбав його у штатах. Але в Україні теж можна знайти схожі речі.

Захисний костюм: наявність та ціни

В інтернет магазинах захисних костюмів від радіації безліч. Найпростіші — одноразові комбінезони з капюшоном. Стартують вони від 100 грн за штуку. На деяких варіантах вказують, що це просто захисний костюм, інколи є примітка — хімзахист.

Продаж захисних комбінезонів в Інтернеті. Фото: скріншот

Комплекти від радіаційної небезпеки стартують від 1200 грн — плащ і протигаз. На перший погляд матеріал виробу здається цупкішим, ніж в одноразових комбінезонах.

Єдиний нюанс — всі ці варіанти покривають не все тіло, окремо треба придбати чим закрити ноги, руки, голову та обличчя.

Якщо ж обирати весь комплект під назвою "Костюм хімічного захисту від радіації", то це вже недешеве задоволення чи необхідність. В Інтернеті є два варіанти.

Костюми хімічного захисту. Фото: скріншот

Перший — костюм хімічного захисту Stalker. За словами виробника, він забезпечує захист органів дихання, зору та обличчя, а також всього тіла від впливу парів, аерозолів і газів. Коштує такий костюм 3 470 грн.

Ціна на костюм хімічного захисту. Фото: скріншот

Другий варіант — ПКР-Pro вартістю 7 800 грн. В описі сказано — комплект призначений для персонального захисту від радіаційного, хімічного та біологічного забруднення на випадок виникнення аварій на атомних електростанціях, хімічно небезпечних об'єктах та у разі застосування зброї масового ураження.

Персональний костюм від радіаційного забруднення. Фото: скріншот

Ефективність захисних костюмів

Оскільки різноманіття захисних костюмів вражає, а різниця в цінах сягає кількох тисяч гривень, постає питання в ефективності захисту за 100 грн і за 8 000 грн. Та і взагалі, чи врятує такий костюм під час ядерного вибуху. На ці питання ексклюзивно для Новини.LIVE відповів хімік Гліб Репіч.

Викладач хімії в Атмосферній школі Гліб Репіч. Фото: Facebook

"Ще з Радянського Союзу, після Чорнобильської трагедії, радять мати при собі комплект одягу, який повністю закриває волосся, шкіру і органи дихання. Це актуально і при ядерній зброї і при аварії на станції, бо радіація може розповсюдитись на великі площі", — сказав Репіч.

За словами хіміка, костюми дійсно ефективні і вони мають бути в тривожних валізах українців. Попри невідомість зі сторони ворога, люди мають бути напоготові.

Одяг на ліквідаторах Чорнобильської АЕС. Фото: uinp.gov.ua

"Наприклад, якщо в Запоріжжі оголосять евакуацію, то люди не повинні бігати і шукати, де взяти речі. Має бути комплект одягу, що закриває максимально шкіру і волосся. І взуття, яке не буде набиратися пилом", — додав експерт.

За його словами, у разі вибуху на ЗАЕС, людей будуть евакуйовувати — вивезуть на чисту територію, мірятимуть з дозиметром, заражені речі доведеться зняти і пройти дезактивацію.

"Щіткою і керхерами митимуть людей, аби відмити весь бруд. Але він в’їдається дай боже, знаємо з досвіду Чорнобильської станції", — додав хімік.

Щодо різниці серед костюмів за якістю та ціною, Гліб Репіч запевняє — дешево не означає погано. Він вважає, що цивільним вистачить звичайного костюму захисту, а професійні комбінезони по кілька тисяч гривень призначені для людей, які працюватимуть у зоні радіоактивного ураження.