Ядерна небезпека: де купити костюми хімічного захисту

Українці купують захисні костюми від радіації: скільки коштують і чи врятують від ядерки
Після того, як російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, у світі знову заговорили про ядерну небезпеку. І доки експерти та політики оцінюють ризики того, чи підірве Путін ЗАЕС, в українців нова хвиля страху ядерного вибуху. Люди купують костюми захисту.
Новини.LIVE дізналося ціни на захисний одяг і запитало хіміка про ефективність такого захисту при ядерному вибуху.
Страх українців через можливу ядерку
— В чому причина такої покупки?
— Кончені сусіди по периметру держави.
Такі діалоги нині точаться під постом політика Олексія Мушака у Facebook. Чоловік виклав фотографію в захисному костюмі від радіації, підписавши фото: "Взяв на всю сім’ю".
У коментарях різні думки, хтось жартує про Щекавицю, хтось реально запитує де купити костюм, як одягати і чи ефективним є такий захист. Сам політик зізнався, що придбав його у штатах. Але в Україні теж можна знайти схожі речі.
Захисний костюм: наявність та ціни
В інтернет магазинах захисних костюмів від радіації безліч. Найпростіші — одноразові комбінезони з капюшоном. Стартують вони від 100 грн за штуку. На деяких варіантах вказують, що це просто захисний костюм, інколи є примітка — хімзахист.
Комплекти від радіаційної небезпеки стартують від 1200 грн — плащ і протигаз. На перший погляд матеріал виробу здається цупкішим, ніж в одноразових комбінезонах.
Єдиний нюанс — всі ці варіанти покривають не все тіло, окремо треба придбати чим закрити ноги, руки, голову та обличчя.
Якщо ж обирати весь комплект під назвою "Костюм хімічного захисту від радіації", то це вже недешеве задоволення чи необхідність. В Інтернеті є два варіанти.
Перший — костюм хімічного захисту Stalker. За словами виробника, він забезпечує захист органів дихання, зору та обличчя, а також всього тіла від впливу парів, аерозолів і газів. Коштує такий костюм 3 470 грн.
Другий варіант — ПКР-Pro вартістю 7 800 грн. В описі сказано — комплект призначений для персонального захисту від радіаційного, хімічного та біологічного забруднення на випадок виникнення аварій на атомних електростанціях, хімічно небезпечних об'єктах та у разі застосування зброї масового ураження.
Ефективність захисних костюмів
Оскільки різноманіття захисних костюмів вражає, а різниця в цінах сягає кількох тисяч гривень, постає питання в ефективності захисту за 100 грн і за 8 000 грн. Та і взагалі, чи врятує такий костюм під час ядерного вибуху. На ці питання ексклюзивно для Новини.LIVE відповів хімік Гліб Репіч.
"Ще з Радянського Союзу, після Чорнобильської трагедії, радять мати при собі комплект одягу, який повністю закриває волосся, шкіру і органи дихання. Це актуально і при ядерній зброї і при аварії на станції, бо радіація може розповсюдитись на великі площі", — сказав Репіч.
За словами хіміка, костюми дійсно ефективні і вони мають бути в тривожних валізах українців. Попри невідомість зі сторони ворога, люди мають бути напоготові.
"Наприклад, якщо в Запоріжжі оголосять евакуацію, то люди не повинні бігати і шукати, де взяти речі. Має бути комплект одягу, що закриває максимально шкіру і волосся. І взуття, яке не буде набиратися пилом", — додав експерт.
За його словами, у разі вибуху на ЗАЕС, людей будуть евакуйовувати — вивезуть на чисту територію, мірятимуть з дозиметром, заражені речі доведеться зняти і пройти дезактивацію.
"Щіткою і керхерами митимуть людей, аби відмити весь бруд. Але він в’їдається дай боже, знаємо з досвіду Чорнобильської станції", — додав хімік.
Щодо різниці серед костюмів за якістю та ціною, Гліб Репіч запевняє — дешево не означає погано. Він вважає, що цивільним вистачить звичайного костюму захисту, а професійні комбінезони по кілька тисяч гривень призначені для людей, які працюватимуть у зоні радіоактивного ураження.