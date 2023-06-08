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Українці купують захисні костюми від радіації: скільки коштують і чи врятують від ядерки

8 червня 2023 14:43
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Ядерна небезпека: де купити костюми хімічного захисту
Кадр із серіалу "Чорнобиль". Фото: НВО
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Після того, як російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, у світі знову заговорили про ядерну небезпеку. І доки експерти та політики оцінюють ризики того, чи підірве Путін ЗАЕС, в українців нова хвиля страху ядерного вибуху. Люди купують костюми захисту. 

Новини.LIVE дізналося ціни на захисний одяг і запитало хіміка про ефективність такого захисту при ядерному вибуху. 

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— В чому причина такої покупки? 

— Кончені сусіди по периметру держави.

Такі діалоги нині точаться під постом політика Олексія Мушака у Facebook. Чоловік виклав фотографію в захисному костюмі від радіації, підписавши фото: "Взяв на всю сім’ю". 

Защитный костюм
Допис Олексія Мушака про покупку захисного костюму. Фото: скріншот

У коментарях різні думки, хтось жартує про Щекавицю, хтось реально запитує де купити костюм, як одягати і чи ефективним є такий захист. Сам політик зізнався, що придбав його у штатах. Але в Україні теж можна знайти схожі речі. 

Захисний костюм: наявність та ціни 

В інтернет магазинах захисних костюмів від радіації безліч. Найпростіші — одноразові комбінезони з капюшоном. Стартують вони від 100 грн за штуку. На деяких варіантах вказують, що це просто захисний костюм, інколи є примітка — хімзахист. 

Защитный костюм
Продаж захисних комбінезонів в Інтернеті. Фото: скріншот

Комплекти від радіаційної небезпеки стартують від 1200 грн — плащ і протигаз. На перший погляд матеріал виробу здається цупкішим, ніж в одноразових комбінезонах. 

Єдиний нюанс — всі ці варіанти покривають не все тіло, окремо треба придбати чим закрити ноги, руки, голову та обличчя. 

Якщо ж обирати весь комплект під назвою "Костюм хімічного захисту від радіації", то це вже недешеве задоволення чи необхідність. В Інтернеті є два варіанти. 

Костюм от радиации
Костюми хімічного захисту. Фото: скріншот 

Перший — костюм хімічного захисту Stalker. За словами виробника, він забезпечує захист органів дихання, зору та обличчя, а також всього тіла від впливу парів, аерозолів і газів. Коштує такий костюм 3 470 грн. 

Защитный костюм
Ціна на костюм хімічного захисту. Фото: скріншот

Другий варіант — ПКР-Pro вартістю 7 800 грн. В описі сказано — комплект призначений для персонального захисту від радіаційного, хімічного та біологічного забруднення на випадок виникнення аварій на атомних електростанціях, хімічно небезпечних об'єктах та у разі застосування зброї масового ураження.

Защитный костюм
Персональний костюм від радіаційного забруднення. Фото: скріншот

Ефективність захисних костюмів 

Оскільки різноманіття захисних костюмів вражає, а різниця в цінах сягає кількох тисяч гривень, постає питання в ефективності захисту за 100 грн і за 8 000 грн. Та і взагалі, чи врятує такий костюм під час ядерного вибуху. На ці питання ексклюзивно для Новини.LIVE відповів хімік Гліб Репіч

Глеб Репич
Викладач хімії в Атмосферній школі Гліб Репіч. Фото: Facebook 

"Ще з Радянського Союзу, після Чорнобильської трагедії, радять мати при собі комплект одягу, який повністю закриває волосся, шкіру і органи дихання. Це актуально і  при ядерній зброї і при аварії на станції, бо радіація може розповсюдитись на великі площі", — сказав Репіч. 

За словами хіміка, костюми дійсно ефективні і вони мають бути в тривожних валізах українців. Попри невідомість зі сторони ворога, люди мають бути напоготові. 

Чернобыльская трагедия
Одяг на ліквідаторах Чорнобильської АЕС. Фото: uinp.gov.ua

"Наприклад, якщо в Запоріжжі оголосять евакуацію, то люди не повинні бігати і шукати, де взяти речі. Має бути комплект одягу, що закриває максимально шкіру і волосся. І взуття, яке не буде набиратися пилом", — додав експерт. 

За його словами, у разі вибуху на ЗАЕС, людей будуть евакуйовувати — вивезуть на чисту територію, мірятимуть з дозиметром, заражені речі доведеться зняти і пройти дезактивацію. 

"Щіткою і керхерами митимуть людей, аби відмити весь бруд. Але він в’їдається дай боже, знаємо з досвіду Чорнобильської станції", — додав хімік. 

Щодо різниці серед костюмів за якістю та ціною, Гліб Репіч запевняє — дешево не означає погано. Він вважає, що цивільним вистачить звичайного костюму захисту, а професійні комбінезони по кілька тисяч гривень призначені для людей, які працюватимуть у зоні радіоактивного ураження.

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