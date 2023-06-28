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Спасет ли метро от ядерного взрыва: метрополитен сделал важное заявление

28 июня 2023 13:40
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Укрытие во время ядерной опасности: можно ли прятаться в метро
Дезинфекция вагона метро. Фото: Facebook Киевский метрополитен
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

На фоне заявлений украинских властей о высокой угрозе ядерной опасности и поведении оккупантов на ЗАЭС украинцы готовятся к любому сценарию. Ответственность каждого человека — самостоятельно разработать план действий и позаботиться о своей безопасности. Самый первый вопрос — куда бежать? Самое главное — позаботиться об укрытии.

В Киеве после скандала с укрытиями, вероятно, люди не будут рассчитывать на подвальные помещения и бомбоубежища в домах. Спрятаться от ядерной пыли можно в метро, но поможет ли это на самом деле?

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Спасет ли помещение метрополитена от ядерки, подготовили ли на предприятии необходимый запас вещей, каким должно быть поведение граждан и в чем точно нужно рассчитывать только на себя — Новини.LIVE эксклюзивно узнали в пресс-службе КП "Киевский метрополитен".

Укрытие в метро: технические особенности

Подземные станции метро отнесены к защитным сооружениям гражданской защиты. Они могут и должны использоваться для укрытия населения — размещать людей разрешено в средних залах и на платформах станций.

"Строительные конструкции подземных станций метрополитена спроектированы и построены таким образом, чтобы выдерживать нагрузку от воздействия ядерного взрыва при чрезмерном давлении во фронте воздушной волны на поверхности земли", — объяснили на предприятии.

На каждой станции метро есть отсеки, герметично отделенные друг от друга. В случае необходимости это исключит возможность попадания в помещение наружного воздуха, в частности, загрязненного и радиоактивного.

Киевляне в метро
Киевляне в метро во время воздушной тревоги. Фото: Новини.LIVE

По данным КП, укрытие в метро работает круглосуточно, несмотря на комендантский час. На станции всегда есть сотрудники полиции и персонал, которые обеспечивают бесплатный доступ в укрытие при воздушной тревоге. То есть если ядерный взрыв произойдет ночью, в метро уверяют — они будут открыты.

Жизнеобеспечение населения

В предприятии сообщили, что даже при закрытии отсеков в метро будет энергоснабжение, водоснабжение и воздухоснабжение. Кроме того, предусмотрена работа санитарных узлов и фонтанчиков с питьевой водой.

"Также на станциях есть раскладные стульчики, модульные лавки, одеяла и матрасы, которые население может использовать для комфортного пребывания на станциях во время укрытия", — добавили в предприятии.

режим работы метро в Киеве
Киевский метрополитен. Фото: realist.online

Действительно ли это есть на каждой станции метро и на сколько человек рассчитан запас инвентаря — нужно проверять. К тому же в этом списке нет средств личной защиты, которые понадобятся населению во время ядерной опасности.

В ответе на информационный запрос на предприятии добавили, что о некоторых вещах граждане должны позаботиться самостоятельно. И ссылаются на официальный документ — пункт 2 раздела 4 главы VII "Требований по содержанию и эксплуатации защитных сооружений гражданской защиты", утвержденных приказом МВД Украины от 09.07.2018 №579.

Так, граждане должны иметь с собой:

  • суточный запас питьевой воды и продуктов питания;
  • средства индивидуальной защиты (респираторы, ватно-марлевые повязки и т.п.);
  • набор медицинских препаратов;
  • средства индивидуальной гигиены;
  • теплую одежду;
  • карематы для защиты здоровья от воздействия сквозняков.
Защитный костюм
Индивидуальный защитный костюм. Фото: ranok.ictv.ua

Добавим, что при ядерном взрыве оседает пыль. Поэтому все вещи на случай опасности следует хранить в пластиковых пакетах или контейнерах. Верхнюю одежду перед тем как зайти в укрытие надо снять и оставить в пакете.

Поведение в метро во время ядерки

Безопасность каждого человека напрямую зависит от коллективной ответственности. Любой в укрытии должен помнить, что поведение при ядерной тревоге отличается от воздушной тревоги. Не надо паниковать и следует соблюдать правила.

В Киевском метрополитене советуют лишний раз не передвигаться по станции, громко не включать радио, не трогать техническое оборудование на станции и по всем вопросам обращаться к персоналу станции, совершая какие-либо действия только с разрешения дежурного.

Раньше мы писали, как нужно вести себя в укрытии во время ядерной опасности и какие вещи следует подготовить на случай опасности.

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