Укрытие во время ядерной опасности: можно ли прятаться в метро

Спасет ли метро от ядерного взрыва: метрополитен сделал важное заявление
На фоне заявлений украинских властей о высокой угрозе ядерной опасности и поведении оккупантов на ЗАЭС украинцы готовятся к любому сценарию. Ответственность каждого человека — самостоятельно разработать план действий и позаботиться о своей безопасности. Самый первый вопрос — куда бежать? Самое главное — позаботиться об укрытии.
В Киеве после скандала с укрытиями, вероятно, люди не будут рассчитывать на подвальные помещения и бомбоубежища в домах. Спрятаться от ядерной пыли можно в метро, но поможет ли это на самом деле?
Спасет ли помещение метрополитена от ядерки, подготовили ли на предприятии необходимый запас вещей, каким должно быть поведение граждан и в чем точно нужно рассчитывать только на себя — Новини.LIVE эксклюзивно узнали в пресс-службе КП "Киевский метрополитен".
Укрытие в метро: технические особенности
Подземные станции метро отнесены к защитным сооружениям гражданской защиты. Они могут и должны использоваться для укрытия населения — размещать людей разрешено в средних залах и на платформах станций.
"Строительные конструкции подземных станций метрополитена спроектированы и построены таким образом, чтобы выдерживать нагрузку от воздействия ядерного взрыва при чрезмерном давлении во фронте воздушной волны на поверхности земли", — объяснили на предприятии.
На каждой станции метро есть отсеки, герметично отделенные друг от друга. В случае необходимости это исключит возможность попадания в помещение наружного воздуха, в частности, загрязненного и радиоактивного.
По данным КП, укрытие в метро работает круглосуточно, несмотря на комендантский час. На станции всегда есть сотрудники полиции и персонал, которые обеспечивают бесплатный доступ в укрытие при воздушной тревоге. То есть если ядерный взрыв произойдет ночью, в метро уверяют — они будут открыты.
Жизнеобеспечение населения
В предприятии сообщили, что даже при закрытии отсеков в метро будет энергоснабжение, водоснабжение и воздухоснабжение. Кроме того, предусмотрена работа санитарных узлов и фонтанчиков с питьевой водой.
"Также на станциях есть раскладные стульчики, модульные лавки, одеяла и матрасы, которые население может использовать для комфортного пребывания на станциях во время укрытия", — добавили в предприятии.
Действительно ли это есть на каждой станции метро и на сколько человек рассчитан запас инвентаря — нужно проверять. К тому же в этом списке нет средств личной защиты, которые понадобятся населению во время ядерной опасности.
В ответе на информационный запрос на предприятии добавили, что о некоторых вещах граждане должны позаботиться самостоятельно. И ссылаются на официальный документ — пункт 2 раздела 4 главы VII "Требований по содержанию и эксплуатации защитных сооружений гражданской защиты", утвержденных приказом МВД Украины от 09.07.2018 №579.
Так, граждане должны иметь с собой:
- суточный запас питьевой воды и продуктов питания;
- средства индивидуальной защиты (респираторы, ватно-марлевые повязки и т.п.);
- набор медицинских препаратов;
- средства индивидуальной гигиены;
- теплую одежду;
- карематы для защиты здоровья от воздействия сквозняков.
Добавим, что при ядерном взрыве оседает пыль. Поэтому все вещи на случай опасности следует хранить в пластиковых пакетах или контейнерах. Верхнюю одежду перед тем как зайти в укрытие надо снять и оставить в пакете.
Поведение в метро во время ядерки
Безопасность каждого человека напрямую зависит от коллективной ответственности. Любой в укрытии должен помнить, что поведение при ядерной тревоге отличается от воздушной тревоги. Не надо паниковать и следует соблюдать правила.
В Киевском метрополитене советуют лишний раз не передвигаться по станции, громко не включать радио, не трогать техническое оборудование на станции и по всем вопросам обращаться к персоналу станции, совершая какие-либо действия только с разрешения дежурного.
Раньше мы писали, как нужно вести себя в укрытии во время ядерной опасности и какие вещи следует подготовить на случай опасности.