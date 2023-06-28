Укриття під час ядерної небезпеки: чи можна ховатися у метро

Дезінфкеція вагону метро. Фото: Facebook Київський метрополітен

На фоні заяв української влади про високу загрозу ядерної небезпеки і поведінки окупантів на ЗАЕС українці готуються до будь-якого сценарію. Відповідальність кожної людини — самостійно розробити план дій і подбати про свою безпеку. Найперше питання — куди бігти? Найголовніше — подбати про укриття.

У Києві після скандалу з укриттями, ймовірно, люди не розраховуватимуть на підвальні приміщення та бомбосховища у будинках. Сховатися від ядерного пилу можна в метро, але чи допоможе це насправді?

Читайте також:

Чи врятує приміщення метрополітену від ядерки, чи підготували в підприємстві необхідний запас речей, якою має бути поведінка громадян і в чому точно треба розраховувати лише на себе — Новини.LIVE ексклюзивно дізналося в пресслужбі КП "Київський метрополітен".

Укриття в метро: технічні особливості

Підземні станції метро віднесено до захисних споруд цивільного захисту. Вони можуть і мають використовуватися для укриття населення — розміщувати людей дозволено в середніх залах та на платформах станцій.

"Будівельні конструкції підземних станцій метрополітену спроєктовані та побудовані таким чином, щоб витримувати навантаження від впливу ядерного вибуху при надмірному тиску у фронті повітряної хвилі на поверхні землі", — пояснили в підприємстві.

На кожній станції метро є відсіки, які герметично відокремлені один від одного. У разі потреби це унеможливить потрапляння в приміщення зовнішнього повітря, зокрема забрудненого та радіоактивного.

Кияни в метро під час повітряної тривоги. Фото: Новини.LIVE

Додамо, що за даними КП, укриття в метро працює цілодобово, незважаючи на комендантську годину. На станції завжди є працівники поліції та персонал, які забезпечують безкоштовний доступ в укриття у разі повітряної тривоги. Тобто якщо ядерний вибух станеться вночі, в метро запевняють — вони будуть відкриті.

Життєзабезпечення населення

В підприємстві повідомили, що навіть під час закриття відсіків у метро буде енергопостачання, водопостачання та повітропостачання. Окрім того, передбачена робота санітарних вузлів та фонтанчиків з питною водою.

"Також на станціях в наявності розкладні стільчики, модульні лавки, ковдри та матраци, які населення може використовувати для комфортного перебування на станціях під час укриття", — додали в підприємстві.

Київський метрополітен. Фото: realist.online

Чи справді це є на кожній станції метро і на скількох людей розрахований запас інвентарю — треба перевіряти. До того ж у цьому списку немає засобів особистого захисту, які знадобляться населенню під час ядерної небезпеки.

У відповіді на інформаційний запит у підприємстві додали, що про частину речей громадяни повинні подбати самостійно. І посилаються на офіційний документ — пункт 2 розділу 4 глави VII "Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту", затверджених наказом МВС України від 09.07.2018 №579.

Відтак, громадяни повинні мати з собою:

добовий запас питної води та продуктів харчування;

засоби індивідуального захисту (респіратори, ватно-марлеві пов'язки тощо);

набір медичних препаратів;

засоби індивідуальної гігієни;

теплий одяг;

каремати для захисту здоров'я від впливу протягів.

Індивідуальний захисний костюм. Фото: ranok.ictv.ua

Додамо, що під час ядерного вибуху осідає пил. Тому всі речі на випадок небезпеки треба зберігати у пластикових пакетах або контейнерах. Верхній одяг перед тим як зайти в укриття треба зняти і теж залишити в пакеті.

Поведінка в метро під час ядерки

Безпека кожної людини напряму залежить від колективної відповідальності. Будь-хто в укритті має пам'ятати, що поведінка у разі ядерної тривоги відрізняється від повітряної тривоги. Не треба панікувати і варто дотримуватися правил.

В Київському метрополітені радять зайвий раз не пересуватися по станції, гучно не вмикати радіо, не чіпати технічне обладнання на станції та з усіх питань звертатися до персоналу станції, здійснюючи якійсь дії лише з дозволу чергового.

Раніше ми писали, як треба поводитися в укритті під час ядерної небезпеки та які речі варто підготувати на випадок небезпеки.