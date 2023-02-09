Британская разведка оценила вероятность наступления при плохих погодных условиях

Российские оккупанты

Погода продолжает играть значительную роль в ходе войны рф против Украины. При этом, погода продолжает отыгрывать важную роль в ходе войны.

Об этом говорится в отчете британской разведки.

Отчет разведки

В сообщении говорится, что поскольку земля замерзла, условия передвижения по пересеченной местности на востоке Украины в последние недели, вероятно, практически не изменились. Как отмечают в сводке, погода продолжает играть важную роль в ходе войны России в Украине. При этом 8 февраля 2023 года температура поверхности была около 0°С и прогнозы на предстоящую неделю предполагают повышение температуры почвы и таяние снега, это ухудшит условия для передвижения по всей территории Донбасса.

По словам разведчиков вероятно, условия передвижения будут в наихудшем состоянии, с чрезвычайно грязными условиями, в середине-конце марта.

"Командиры с обеих сторон, скорее всего, будут стараться избегать планирования крупных наступлений в такое время. Однако предполагаемые политические или оперативные возможности могут перевесить эти опасения, как показало вторжение рф в конце февраля 2022 года", — говорится в сообщении.

Напомним, что российские войска возобновили инициативу в Украине и начали очередное большое наступление в Луганской области. Однако украинские силы не позволяют им получить значительные успехи.

Также сообщалось, что российские оккупационные войска планируют начать новое масштабное наступление на Украину в течение 10 дней. Официальный Киев уже располагает этими данными. Источники Financial Times отмечают, что основная цель кремля — это полная оккупация Донбасса. Сообщается, что наступление российской армии может начаться в районах Кременной и Лиман, где враг уже несколько недель концентрирует большие силы.