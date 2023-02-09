Британська розвідка оцінила ймовірність наступу за поганих погодних умов

Російські окупанти

Погода продовжує відігравати значну роль під час війни рф проти України. При цьому погода продовжує відігравати важливу роль у ході війни.

Про це йдеться у звіті британської розвідки.

Звіт розвідки

У повідомленні йдеться, що оскільки земля замерзла, умови пересування по пересіченій місцевості на сході України останніми тижнями, ймовірно, практично не змінилися. Як зазначають у зведенні, погода продовжує відігравати важливу роль у ході війни рф в Україні. При цьому 8 лютого 2023 року температура поверхні була близько 0°С і прогнози на майбутній тиждень передбачають підвищення температури ґрунту та танення снігу, це погіршить умови для пересування по всій території Донбасу.

За словами розвідників, ймовірно, умови пересування будуть у найгіршому стані, з надзвичайно брудними умовами, у середині-кінці березня.

"Командири з обох сторін, швидше за все, намагатимуться уникати планування великих наступів у такий час. Однак передбачувані політичні чи оперативні можливості можуть переважити ці побоювання, як показало вторгнення Росії наприкінці лютого 2022 року", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що російські війська відновили ініціативу в Україні та розпочали черговий великий наступ у Луганській області. Проте українські сили не дозволяють їм здобути значних успіхів.

Також повідомлялося, що російські окупаційні війська планують розпочати новий масштабний наступ на Україну протягом 10 днів. Офіційний Київ вже має у своєму розпорядженні ці дані. Джерела Financial Times зазначають, що основна мета кремля — повна окупація Донбасу. Повідомляється, що наступ російської армії може розпочатися в районах Кремінної та Лиман, де ворог уже кілька тижнів концентрує великі сили.