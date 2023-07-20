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Череватый объяснил тактику борьбы с российскими "Ланцетами"

20 июля 2023 23:58
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Череватый объяснил тактику борьбы с российскими "Ланцетами"
Спикер восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый. Фото: opentv.media
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Российские оккупационные войска почти каждый день используют против Украины беспилотники "Ланцет". Впрочем, ВСУ выработали тактику, как с ними бороться.

Об этом сообщил спикер восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире телемарафона.

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По словам Череватого, ВСУ каждый день уничтожают дроны этого типа. Только за последние сутки было уничтожено два таких беспилотника.

"Мы выработали тактику борьбы с ними — в большинстве подразделений есть противоланцетные сетки, специальные расчеты, которые их подстерегают, есть фальш-цели для "Ланцетов", — сказал он.

Напомним, что в России заявили, что с начала войны производство беспилотников "Ланцет" увеличилось в 50 раз. Россияне производят его в заброшенных торговых центрах.

Пропагандистские издания пишут, что одна из главных задач разработчиков — наладить бесперебойные поставки беспилотников в российскую армию.

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